CNOEC : Jobexit remporte le grand prix du Start-up Tour by Drakarys

En clôture de la première édition de cet événement, organisé par le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables (CNOEC) au Grand Rex jeudi 9 juin, une remise de prix a récompensé le meilleur « pitch » des startups de l’écosystème comptable les plus innovantes, des pépites soutenues et présentées par Drakarys, première société d’investissement de la profession. C’est la société Jobexit qui a remporté le premier prix, remis par Jean-Philippe Desbiolles, vice-président de la division d’IBM dédiée à l’intelligence artificielle, sous le regard de Lionel Canesi, président du CNOEC.

Solution de calcul des indemnités de rupture des contrats de travail

Créé par Jean Martinez et Éric de la Broise, Jobexit est un logiciel de simulation et de calcul des indemnités en matière de rupture de contrat de travail, en amont comme au moment de la résolution. Alors que les chiffres à fournir par les experts-comptables à leurs clients peuvent être nombreux et que les processus prennent parfois énormément de temps, l’interface de programmation d'application (ou API) du duo permet un gain de temps et d’énergie grâce à son moteur de calcul. Au cœur de Jobexit, l’expertise et la veille juridique de Jean Martinez, spécialiste en droit du travail, et le savoir-faire d’Eric de la Broise, data analyst dans le civil. Une idée de start-up novatrice, qui a su conquérir les votants du premier prix du Start-up Tour de Dakarys.

© DR - Lionel Canesi

Trois autres startups récompensées

Par ailleurs, trois autres entreprises innovantes ont remporté un prix. Celui du jury d’experts a été décerné à Wellcov et Franck Pelle, président et co-fondateur, accompagné d’Eric Solal. La firme marseillaise est un courtier en assurance 2.0 qui vise à élargir le domaine de conseil des experts-comptables au monde de l’assurance. Le but, faire des professionnels de la profession des intermédiaires d’assurance sans risques réglementaires avec un minimum d’investissement de temps, grâce à des contrats créés sur mesure pour chaque profession.

Le prix coup de cœur a lui été remis à Atome 8 et à son co-fondateur Olivier Sanchez. L’entreprise est une solution digitale, pensée pour les experts-comptables qui ont pour clients des chefs d’entreprises. Le principe ? La visualisation de l’ensemble des données professionnelles et personnelles de l’entreprise, afin de fluidifier la lecture de l’information.

Enfin, c’est l’application RSE-TPE qui a reçu le prix du public. Laurent Cellerier, expert-comptable et fondateur du projet piloté par Vismob, a présenté le logiciel, un outil de valorisation de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) pour les TPE. La plateforme permet de disposer d’un scoring sur le niveau de RSE d’une entreprise, et ainsi de développer et faire grandir une entreprise qui est par essence de petite taille.