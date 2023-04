CNCC : 2e édition des Challenges Durabilité - Responsabilité Sociétale

Les Challenges Durabilité – Responsabilité Sociétale, ouverts aux entreprises, organisations diverses, cabinets d’audit, mémorialistes de la profession et étudiants en Master, sont organisés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) en partenariat avec l’ADEME, Bpifrance, le MEDEF, le média Compta Online, l’institut des Experts-Comptables en Entreprise, ainsi que Croissance Bleue. Les candidats ont jusqu’au 15 mai pour déposer leurs dossiers dans une ou plusieurs des quatre catégories proposées : Démarche RSE, Déclaration de Performance ExtraFinancière, Mémoire RSE et Société à Mission.

La durabilité, enjeu d’actualité pour les commissaires aux comptes

Au-delà des obligations réglementaires, et notamment des obligations de reporting dans le cadre de la nouvelle directive européenne CSRD, tous les acteurs économiques, à commencer par les entreprises, se posent la question de leur impact et de la transition vers des modèles plus durables à moyen terme. Cette préoccupation fait échos à un mouvement de fond, qui mobilise toujours plus les citoyens et donne corps à la notion de responsabilité sociétale des entreprises. La CNCC n’y échappe pas, et multiplie les initiatives pour être pleinement partie prenante de ce mouvement pour une économie plus durable, qui dessine l’avenir de la profession qu’elle représente. En effet, les commissaires aux comptes sont bien placés pour répondre au besoin de confiance dans l’information non financière des entreprises, témoin de leur engagement et clé de la mesure des avancées en faveur d’une économie plus durable. Les Challenges Durabilité - Responsabilité Sociétale sont une invitation à valoriser et partager toutes les actions en faveur d'une performance plus vertueuse, plus responsable.

Ils distinguent quatre lauréats dans les catégories suivantes :

Démarche RSE : un prix réservé aux organisations qui ont pris l'élaboration et le déploiement de leur stratégie RSE à bras le corps.

: un prix réservé aux organisations qui ont pris l'élaboration et le déploiement de leur stratégie RSE à bras le corps. Déclaration de performance extra-financière (DPEF) : pour les organisations qui valorisent leurs performances extra-financières au moyen d'une DPEF, obligatoire ou volontaire, vérifiée par un commissaire aux comptes OTI.

(DPEF) : pour les organisations qui valorisent leurs performances extra-financières au moyen d'une DPEF, obligatoire ou volontaire, vérifiée par un commissaire aux comptes OTI. Société à Mission : un prix qui s'adresse aux sociétés qui ont rejoint ou souhaitent rejoindre, avec ambition et détermination, le club des sociétés à mission.

: un prix qui s'adresse aux sociétés qui ont rejoint ou souhaitent rejoindre, avec ambition et détermination, le club des sociétés à mission. Mémoire RSE : pour les mémorialistes de la profession ainsi que les étudiants en master - toutes filières - qui ont déposé et soutenu un mémoire traitant des enjeux de durabilité et de responsabilité sociétale.

La cérémonie de remise des prix se tiendra comme l’an dernier à La Serre (Paris, Porte de Versailles), le 6 juillet prochain, et sera précédée d’une conférence ouverte à tous sur les enjeux de la profession en termes de reporting non financier et de durabilité.

« A travers ce concours, c’est la profession des commissaires aux comptes qui démontre et réaffirme toute sa légitimité comme partie prenante à cette dynamique globale en lien direct avec des problématiques actuelles relatives à l’environnement et la société. Acteurs de la certification des données non financières et appelés à jouer un rôle croissant dans ce domaine, forts de leur savoir-faire et de leur indépendance, les commissaires aux comptes s’engagent en faveur d’une économie plus vertueuse et plus responsable. », a indiqué Yannick Ollivier, président de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes.

« La responsabilité d'une entreprise n'est plus seulement de faire de la création de richesses, mais d'anticiper les risques environnementaux, sociaux et économiques tout en innovant pour construire son développement et celui de ses parties prenantes. Les Challenges Durabilité de la CNCC sont l'occasion de faire connaître et reconnaître les bonnes pratiques de votre organisation et de vos équipes. Nous vous attendons nombreux pour valoriser vos actions et relever les Challenges ! », a ajouté Carole Cherrier, coprésidente du comité Durabilité de la CNCC.