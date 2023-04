CNB x Brut : la campagne "Juste ou injuste" reçoit un Top com d'or

Les Français ont découvert la campagne « Juste ou injuste » du Conseil national des barreaux (CNB) sur les chaînes de France Télévisions et la plateforme france.tv en janvier 2022. Durant six mois, la campagne a eu pour objectifs de valoriser la profession auprès du grand public, de réfuter les préjugés qui perdurent sur les avocats et enfin de promouvoir la plateforme avocat.fr pour encourager le public à y retrouver le professionnel de son choix.

La campagne a touché près de 33 millions de Français sur les chaînes de France Télévisions et généré près de 11,7 millions de vues sur Brut.

15 spots ont été réalisés pour mettre en scène les situations communément rencontrées dans des domaines aussi variés que les droits du travail, de la consommation, des enfants, de la famille et du patrimoine, fiscal et des sociétés, immobilier, etc.

En plus de ces spots, 15 reportages ont été produits et diffusés sur le média Brut. Les avocats filmés ont pu ainsi raconter leur quotidien et permettre au public de découvrir la réalité du terrain.