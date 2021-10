CNB : seconde Assemblée générale en présentiel dans le contexte de crise sanitaire

L'assemblée générale du CNB s'est déroulée en présentiel le 11 septembre dernier à la Maison de l'Amérique latine à Paris, dans le plus strict respect des mesures sanitaires.

Elle a débuté par le respect d'une minute de silence en hommage des avocats disparus ou en danger partout dans le monde et le discours d'ouverture de Christiane Féral-Schuhl, présidente du CNB, évoquant les récentes décès dans la profession, dont l'avocate Ebru Timtik. « Le 27 août, Ebru Timtik est morte en prison. Morte d'être avocate. Morte d'avoir défendu. Morte parce qu'avocate. », a déclaré Christiane Féral-Schuhl. A ce titre, l'avocat Richard Sedillot a présenté un plan d'action en soutien aux avocats menacés dans le monde.

De nombreux sujets soumis à vote

Dans le cadre de l'ordre du jour, particulièrement chargé, de nombreux sujets ont été soumis au vote de l'AG. Parmi eux, le projet de décision à caractère normatif n° 2020-001 portant réforme de la décision du 7 janvier 2015 définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves avocats. Présenté par Manuel Ducasse, celui-ci a été approuvé par l'assemblée.

Cette dernière a également adopté la décision à caractère normatif relative aux principes d'organisation de la formation et d'harmonisation des programmes de celle dispensée aux élèves avocats.

Par ailleurs, l'assemblée générale a approuvé le projet de charte sur les cliniques juridiques, dont le but est de faire de cette technique un élément de la formation initiale des futurs avocats, ainsi que la résolution sur l'indemnisation de la consultation donnée à un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui renonce à sa procédure et donnant mission à la Commission Accès au droit de travailler sur le contrôle de l'achèvement de la mission.

Enfin, le CNB a signé, conjointement avec la Fédération française de l'assurance (FFA), une charte sur les valeurs et les problématiques communes aux deux professions et prévoyant un programme de formation commun aux avocats et assureurs.

Focus sur le plan numérique de la profession

Le numérique était également au programme de cette assemblée générale au cours de laquelle ont été présentés, par l'avocate Sandrine Vara, l'état d'avancement et les réalisations du plan numérique ainsi que l'outil e-barreau v2. Son objectif est de créer un point d'entrée unique et dématérialisé aux dossiers qui centraliserait toutes les données et documents relatifs à une affaire. « La nouvelle version d'e-barreau va changer le quotidien de nos confrères. Nous abandonnons l'ère du Minitel », a assuré Christiane Féral-Schuhl.

Le lancement officiel de la plateforme e-barreau v2 est espéré au mois d'octobre prochain.

Sur le même thème, l'AG a approuvé, sur présentation du président de la Commission Exercice du droit du CNB Olivier Fontibus, la diffusion d'une lettre d'information aux avocats et d'une plaquette aux avocats entrants, relatives aux outils numériques du CNB. Par ailleurs, un rapport sur l'ouverture à l'avocat, dès son inscription au tableau, d'un espace de travail numérique personnelle avec activation de son profil sur « avocat.fr » a également été présenté à l'Assemblée.

L'intégralité de l'ordre du jour est à retrouver sur le site cnb.avocat.fr. La prochaine Assemblée générale est prévue en octobre prochain.