CMS Francis Lefebvre Avocats coopte six nouveaux associés

Matias Labé, 40 ans, a rejoint CMS Francis Lefebvre Avocats en 2006. Il intervient dans les dossiers de conseil et de contentieux tant en matière de fiscalité patrimoniale que de fiscalité des entreprises. Il intervient également sur les aspects fiscaux d'investissements immobiliers et d'opérations de private equity.

Céline Cloché-Dubois, 43 ans, a rejoint CMS Francis Lefebvre Avocats en 2004. Elle intervient dans les domaines du droit de l'urbanisme et de l'aménagement, droit de l'environnement et droit des énergies renouvelables. Elle conseille et accompagne des entreprises, professionnels de l'immobilier, banques, fonds d'investissement, dans la structuration et la mise en place de leurs différents projets.

Deana d'Almeida, 43 ans, a rejoint CMS Francis Lefebvre Avocats en 2015. Spécialiste de la fiscalité internationale pour les pays d'Afrique francophone, elle accompagne les fonds d'investissement et les groupes internationaux dans leur stratégie de croissance en Afrique, qu'il s'agisse de projets d'investissements ou de transactions (fusions-acquisitions).

Frédéric Bertacchi, 41 ans, a rejoint CMS Francis Lefebvre Avocats en 2006. Spécialisé en fiscalité, il intervient en matière de conseil et de contentieux pour des opérateurs tant privés que publics sur l'ensemble des problématiques relatives à la TVA, de taxes sur les salaires et autres taxes sur le chiffre d'affaires.

Alexandre Morel, 40 ans, a rejoint CMS Francis Lefebvre Avocats en 2011. Il conseille les entreprises françaises et internationales sur des opérations de fusions et acquisitions, restructurations internes et droit des sociétés.

Benoît Provost, 54 ans, a rejoint CMS Francis Lefebvre Avocats en 1990. Spécialisé en droit des sociétés, il intervient principalement sur des opérations de consolidation et de restructuration pour le compte de sociétés cotées et non cotées.