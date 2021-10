CMS Bureau Francis Lefebvre renforce son pôle immobilier

Pierre Popesco, Florence Chérel et Benjamin Bill (photo ci-dessous) rejoignent CMS Bureau Francis Lefebvre en qualité d'avocats associés. Ils sont accompagnés de Jean-Marc Peyron, avocat counsel et de 8 avocats.

Ils viennent renforcer l'équipe actuelle coordonnée par 4 avocats associés, Aline Divo, Philippe Riglet, Jean-Luc Tixier (immobilier) et Christophe Blondeau (corporate / M&A).

Le nouveau pôle juridique immobilier de CMS Bureau Francis Lefebvre comptera donc désormais plus de 40 avocats. Ce pôle constituera l'une des équipes les plus importantes de la place de Paris en matière d'opérations immobilières dans des domaines d'intervention couvrant les fusions-acquisitions et les restructurations, les investissements immobiliers, les baux et la gestion d'actifs immobiliers, la construction, la promotion immobilière, le contentieux, les financements immobiliers, l'urbanisme, l'aménagement, l'environnement et le droit public de l'immobilier.

Cette nouvelle équipe bénéficiera du support des équipes Banque Finance / Regulatory et Fiscalité, ce qui lui confèrera une offre sans équivalent sur le marché.

Cette opération s'inscrit dans le développement de la pratique immobilière de CMS déjà consacré cette année par la fusion à Londres de CMS Cameron McKenna avec les cabinets Olswang et Nabarro, ce dernier jouissant d'une réputation inégalée sur le marché anglais dans le domaine de l'immobilier. Plus de 800 avocats constituent aujourd'hui le Practice Group immobilier de CMS.

Pierre-Sébastien Thill, président du Directoire de CMS Bureau Francis Lefebvre commente : « Nous sommes aujourd'hui très heureux de l'arrivée de cette équipe de premier plan au sein de notre département Immobilier, qui nous permet de disposer d'une force de frappe unique dans toutes les composantes du droit immobilier, tant sur le plan national qu'international. »

Après l'intégration de cette nouvelle équipe, le cabinet comptera près de 420 avocats dont 108 associés.