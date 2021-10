CMS Bureau Francis Lefebvre partenaire de la chaire « Institut Open Innovation »

Le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre devient partenaire de l'Institut Open Innovation (IOI), porté par la Fondation École Centrale Paris, pour CentraleSupélec. Cette fondation a pour mission « de soutenir l'excellence de l'enseignement et de la recherche, d'affirmer les valeurs de CentraleSupélec en France et à l'international et, bien sûr, d'accompagner l'École dans ses grands projets de développement ».

CentraleSupélec, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, a vu le jour en janvier 2015, résultat du rapprochement de l'École Centrale Paris et de Supélec.

Dans le cadre du partenariat, CMS Bureau Francis Lefebvre apporte son soutien à la recherche et l'enseignement académique et professionnel, en contribuant à une meilleure connaissance des enjeux et des problématiques de collaboration et de co-innovation entre entreprises établies et start-up et en participant au développement des compétences, des ressources et des programmes permettant de développement de l'innovation dans le domaine de l'IOI. Il soutient également la formation des étudiants, élèves ingénieurs, mastériens et doctorants de l'ECP qui seront à terme appelés à prendre des responsabilités en entreprise en leur donnant une claire conscience des enjeux stratégiques technologiques et économiques de l'innovation.

CMS Bureau Francis Lefebvre contribue enfin au partage de la culture de l'open innovation et au rapprochement des start-up auprès des grandes entreprises. Hubert Bresson, avocat associé du cabinet à l'origine de ce partenariat, et Florence Jouffroy, directeur marketing et communication de CMS Bureau Francis Lefebvre sont « aujourd'hui très heureux d'annoncer ce nouveau partenariat qui illustre une nouvelle fois notre volonté d'accompagner et de soutenir l'innovation et l'entrepreneuriat en France ». Pour Stéphane Parcheminal, directeur de l'IOI, ajoute : « Nous sommes également ravis de ce partenariat qui permet à l'IOI de bénéficier de l'expertise reconnue de CMS Bureau Francis Lefebvre en matière juridique et fiscale tant en France qu'à l'international et de contribuer ainsi au succès de notre action. »