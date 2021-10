CMS Bureau Francis Lefebvre coopte cinq nouveaux associés

Le cabinet compte désormais 107 associés sur un nombre total de 400 avocats.

Stéphane Bouvier, 39 ans, a rejoint CMS Bureau Francis Lefebvre en 2003. Il traite plus particulièrement des questions relatives aux opérations de restructuration et à la fiscalité du private equity. Il assure également le suivi des contrôles et contentieux fiscaux en matière d'impôts directs. Diplômé d'HEC (2002), il est également titulaire d'un Master II en fiscalité internationale (2002, Université Paris 2 Panthéon Assas).

Pierre Carcelero, 38 ans, a rejoint CMS Bureau Francis Lefebvre en 2002. Il intervient plus particulièrement en matière de fiscalité des entreprises et groupes de sociétés notamment dans le cadre d'opérations de fusion-acquisition et de procédures de contrôles et contentieux fiscaux, ainsi qu'en matière de fiscalité des personnes physiques. Il est titulaire d'un Master II de droit des affaires / DJCE et d'un Magistère de juriste d'affaires (2000, Université de Montpellier).

Dimitar Hadjiveltchev, 42 ans, a rejoint CMS Bureau Francis Lefebvre en 2001. Il développe une activité de conseil fiscal patrimonial international auprès de chefs d'entreprise, cadres dirigeants et investisseurs. Il est titulaire d'un Master II de droit des affaires / DJCE (2000, Université de Strasbourg).

Johann Roc'h, 41 ans, a rejoint CMS Bureau Francis Lefebvre en 2006. Il intervient, dans un contexte international, sur les aspects fiscaux d'opérations de fusion-acquisition, de réorganisations et d'investissements immobiliers. Il est titulaire d'un Master II de droit des affaires / DJCE (1998, Université de Rennes).

Christophe Vézinhet, 40 ans, a rejoint CMS Bureau Francis Lefebvre en 2000. Il intervient principalement en matière de fiscalité des sociétés et des collectivités, de fiscalité des opérations de restructuration et d'aménagement et de contentieux fiscal et assistance au suivi des opérations de contrôle. Titulaire d'un Master II de droit des affaires / DJCE (1999, Université de Cergy- Pontoise).