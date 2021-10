CMS Bureau Francis Lefebvre coopte 4 nouveaux associés

Le cabinet compte désormais 103 associés sur un nombre total de 380 avocats.

Alexandre Delhaye, 40 ans, a rejoint le département Corporate /M&A de CMS Bureau Francis Lefebvre en 2001, après avoir exercé dans le département Fusions & Acquisitions du cabinet Gide Loyrette Nouel. Spécialisé en en droit des sociétés et en Corporate/M&A, il couvre l'ensemble des questions relatives aux opérations transactionnelles (M&A, joint-ventures, private equity, management packages) tant nationales que transnationales, aux restructurations et réorganisations complexes des groupes, à la gouvernance, aux dirigeants, ainsi qu’aux relations entre actionnaires. Il est diplômé de l'ESCEM (1995), de l’Université de Warwick (Grande-Bretagne, 1997) et du DJCE- DESS Droit des affaires et fiscalité (Poitiers, 1999). Il a par ailleurs été secrétaire de la Conférence du Stage du barreau des Hauts-de-Seine en 2005.

Caroline Froger-Michon, 38 ans, a rejoint le département de droit social de CMS Bureau Francis Lefebvre en 2003. Elle a précédemment travaillé au sein du cabinet Gide Loyrette Nouel et du cabinet anglais Alan Edwards & Co. Elle intervient principalement pour de grands groupes français et internationaux appartenant à des secteurs très variés. Son expertise porte notamment sur les restructurations (transfert des contrats de travail, adaptation des statuts collectifs, articulation des procédures, licenciements collectifs, expertises), les chartes éthiques et procédures d’alerte, la mobilité internationale (détachement/expatriation). Elle conseille également les entreprises étrangères dans le cadre de leur implantation en France, sur leurs projets d’acquisitions, et leurs problématiques quotidiennes en droit du travail. Elle est titulaire d’un Magistère de Droit des Activités Economiques, d’une maitrise en Droit des Affaires et d’un DEA de Droit Privé (Paris I-Panthéon-Sorbonne, 1999).

Frédéric Gerner, 39 ans, a rejoint le département fiscal de CMS Bureau Francis Lefebvre en 1999 et a été détaché au bureau de New York du cabinet de juin 1999 à septembre 2000. Spécialisé en fiscalité, il intervient en matière de restructurations, d'intégration fiscale et plus généralement de fiscalité de groupes français et internationaux. Il couvre également les problématiques fiscales du secteur immobilier, en tant que conseil de promoteurs, de filiales immobilières de grandes banques, et de sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC), qu'il a assisté tant à l'occasion d'acquisitions et de restructurations que dans le cadre de contentieux fiscaux et de démarches auprès de la Direction de la législation fiscale. Diplômé d'HEC (1997), il est titulaire d'un DESS de droit des affaires et fiscalité (Paris II, 1998).

Claire Vannini, 39 ans, a rejoint le département Droit européen et Concurrence de CMS Bureau Francis Lefebvre en 2002. Spécialisée en droit européen et en droit de la concurrence, elle a notamment développé une expertise spécifique en matière d’aides d’Etat ainsi que sur les questions liées au secteur public et aux industries de réseau (notamment transport ferroviaire). Elle dispose d'une expérience variée tant en conseil qu'en contentieux, au niveau national et devant les juridictions européennes (CJUE, CEDH). Elle intervient également dans le cadre d’actions institutionnelles auprès des pouvoirs publics et institution européennes en lien avec des problématiques de concurrence et de régulation. Elle est diplômée de l'Institut d’Etudes Politiques de Paris (Service Public, 1999) et titulaire d'un DESS de droit public (Paris I-Panthéon-Sorbonne, 2000). Elle est par ailleurs membre de l’AFEC.