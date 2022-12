CMI France entre au capital de Louie Media

Fondé il y a 5 ans, Louie Media est reconnu pour sa ligne éditoriale exigeante et son succès avec plus d’1 million d’écoutes mensuelles. Le studio produit des documentaires et des récits intimistes, ainsi que Émotions (plus de 12 millions d’écoutes cumulées depuis janvier 2019) ou Passages (plus de 4 millions d’écoutes cumulées depuis octobre 2020), régulièrement classés dans le top 10 de l’ACPM.

Plus récemment, le studio a ouvert sa ligne éditoriale en investissant notamment le terrain de la parentalité et de la fiction. Il est également doté d’une agence de création multi-primée Louie Creative, qui produit notamment pour Deezer, La Croix Rouge, ou encore Clarins et accompagne des marques sur l'ensemble de leur stratégie audio digitale.

Après une première levée de fonds en 2019, auprès de Business Angels issus des médias, de la musique ou encore du monde des start-up, le partenariat avec CMI France marque une nouvelle étape qui permettra à Louie Media de renforcer sa place de leader sur la production de podcasts haut de gamme et de développer de nouveaux projets éditoriaux et à CMI d’accélérer la diversification de ses marques (ELLE, Version Femina, Marianne, Télé 7 Jours, Usbek&Rica…).

Les fondatrices, Charlotte Pudlowski et Mélissa Bounoua, et le management, restent conjointement actionnaires majoritaires et la direction reste inchangée. Charlotte Pudlowski demeure Présidente et Katia Sanerot Directrice générale.

Particularités du deal

Le cabinet Wan a ici joué le rôle de banque d’affaire en proposant CMI France comme acquéreur investisseur auprès de Louie Media. Aux côtés de l’entreprise pendant toute la phase de négociation et de rédaction de la documentation, WAN avocat a permis à Louie Media une valorisation optimale auprès de son acquéreur.

L’expertise de WAN dans le secteur des médias et des industries culturelles, et la capacité du cabinet à s’adapter aux enjeux d’une start-up et à comprendre les défis du monde du podcast ont été fondamentales dans la structuration du deal et nous a permis d’aborder les négociations avec une confiance totale », déclare Charlotte Pudlowski et Mélissa Bounoua, fondatrices de Louie Media.

Redlink a conseillé CMI France, avec Jean-Charles Barbaud (associé), Julien Tirel et Wissal Elkassouani (due diligence et transaction).

KMPG est également intervenu aux côtés de CMI France, avec Delphine Capelli et Olivier Szyika-Gravier (due diligence financière et fiscale).

WAN Avocats a conseillé les actionnaires fondatrices et la société Louie Media, avec Isabelle Wekstein-Steg (associée), Nina Pathammavong, Matthieu Paya, et Marion Lebreton (apport de l’acquéreur/investisseur, valorisation, négociation et transaction).