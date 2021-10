Club des Juristes : Alain Juppé et sa vision de la justice

« Le respect de l'État de droit est, dans ma vie politique, un principe essentiel. Cet État de droit est fondé, d'abord, sur ce qui définit la démocratie, c'est-à-dire l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif qui gouverne, le législatif qui fait la loi, et la justice qui, comme son nom l'indique, rend la justice. Aujourd'hui, je ressens, par ailleurs, le besoin de restaurer en France un État fort dans ses grandes fonctions de souveraineté. J'ai publié un livre sur ce sujet, en janvier dernier, qui tourne autour de quelques questions fondamentales : la défense nationale – première responsabilité d'un État fort –, la lutte contre le terrorisme qui est évidemment d'une brûlante actualité, la sécurité au quotidien, la maîtrise des flux migratoires, le respect de la laïcité ; autant de fonctions régaliennes pour lesquelles l'autorité de l'État doit être restaurée. Dans cette double perspective, j'ai fait quelques propositions que j'aimerais présenter rapidement, en m'attachant principalement à la justice. »

Premier objectif : une justice efficace

« Une justice efficace, c'est d'abord une justice indépendante et dotée de moyens qui soient portés aux standards européens. Je crois, et c'est une idée largement répandue, que la justice en France n'est pas bien traitée. Elle est le parent pauvre de la République. En 2016, son budget s'élevait à 8 milliards d'euros dont 3,2 milliards pour la justice judiciaire. Huit milliards d'euros, c'est 2 % du budget de l'État. Quand on regarde les effectifs de la justice, on constate que nous avons en France 10 juges pour 100 000 habitants. La moyenne européenne est de 21. Nous avons trois procureurs là où la moyenne européenne est de 12. Le résultat, on le connaît. C'est le délai de traitement des affaires et un encombrement de la justice.

Montesquieu, l'un de mes maîtres en la matière et mon compatriote bordelais, que je cite souvent, dit en la matière “Souvent l'injustice est dans les délais”. Il faudra donc faire un effort budgétaire, absolument indispensable pour remettre le budget de la justice à niveau. Je propose dans les cadrages budgétaires une augmentation annuelle de 5 % sur cinq ans pour la justice judiciaire. Je souhaite également ajuster les effectifs aux besoins, donc des effectifs plus nombreux et surtout qualifiés.

Il se trouve que je suis voisin de l'École nationale de la magistrature, à Bordeaux. J'assistais récemment à la prestation de serment de la dernière promotion de 366 auditeurs de justice. Il y a quelques années, les promotions étaient de 120 membres. Je pense que ce n'est pas une bonne gestion des ressources humaines que de ne pas avoir de perspective pour les deux ou trois ans qui viennent. Ma première idée est de mettre en place une vraie planification des recrutements pour voir où l'on va, sur une période de trois ou quatre ans, afin de s'y préparer efficacement. »

Un travail de simplification

« Je pense aussi que si l'on veut lutter contre les délais et l'encombrement de la justice, au-delà des moyens budgétaires et des effectifs, nous devons nous engager dans un travail difficile, qui ne concerne d'ailleurs pas que la justice, un défi plus général sur l'organisation même de l'État, je veux parler du travail de simplification : simplification des procédures, déjudiciarisation de certains contentieux… De façon générale, outre la simplification, je crois qu'il faudra essayer de mettre un terme à l'inflation législative qui retombe évidemment sur les tribunaux et les cours. Là encore, permettez-moi de citer Montesquieu, « quand il n'est pas nécessaire de faire une loi, il est nécessaire de ne pas en faire ». Songer, certains jours, à inscrire cette phrase au fronton de l'Assemblée nationale est peut-être un peu ambitieux…

Réorganisation de la carte judiciaire

Il faudra aller vers une structure où il y aura une cour d'appel pour chacune des grandes régions qui se sont récemment constituées, avec bien sûr des antennes locales qui permettent de ne pas couper le lien avec les justiciables. Idem pour les tribunaux départementaux. »

L'accessibilité à la justice

« Enfin, l'accessibilité à la justice. Je propose, là aussi, de faciliter le fonctionnement de l'aide juridictionnelle à travers son financement et le rétablissement du droit de timbre sur les différents contentieux. Autre volet de la réforme, la Justice doit être plus efficace, pleinement partie prenante dans la lutte de l'État de droit contre le terrorisme et la criminalité. Je dois insister sur la chaîne dans laquelle la justice doit s'intégrer pleinement : renseignement, rôle des forces de l'ordre, police, gendarmerie et justice.

J'ai fait un certain nombre de propositions importantes sur un débat qui est tout à fait d'actualité, celui de la lutte contre le terrorisme. Tout commence par le renforcement du renseignement qui, au cours des années passées, s'est montré insuffisant et même défaillant. La suppression du renseignement territorial, il y a quelques années, a été une erreur. Il faut aujourd'hui le rétablir parce qu'il est le seul à pouvoir détecter les signaux faibles. Je crois que nous avons également beaucoup de progrès à faire dans la coordination de nos administrations chargées du renseignement.

Deuxième objectif dans cette implication pleine et entière de la justice dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme, c'est évidemment l'élimination des zones de non droit, sujet particulièrement d'actualité aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je préconise le recrutement de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires qui, par leur présence, sont les seuls capables d'éviter l'instauration de ces zones de non droit. »

Le niveau et l'effectivité des peines

« J'attache aussi beaucoup d'importance au niveau et à l'effectivité des peines qui constituent des outils absolument essentiels pour faire respecter l'État de droit. J'ai proposé de revoir le mécanisme d'octroi des remises de peine automatiques, de réviser le seuil d'inéligibilité des aménagements de peines que je propose de ramener à un an, voire à six mois en cas de récidive, le rétablissement des peines plancher, le retour sur la suppression de la double peine…

L'administration pénitentiaire a un rôle essentiel à jouer dans ce dispositif. J'ai donc proposé la création d'une police pénitentiaire qui aurait pour rôle de collecter le renseignement dans les prisons qui sont souvent de véritables incubateurs de djihadiste ou de radicalisme, mais aussi de soulager certaines tâches de l'administration pénitentiaire ou de la police comme, par exemple, celle des extractions.

J'ai aussi proposé la mise en chantier de 10 000 places de prison. Je suis un peu surpris qu'il faille attendre la fin de ce quinquennat pour découvrir, soudainement semble-t-il, que notre pays souffre d'une surpopulation carcérale scandaleuse, à la fois pour ceux qui sont en prison et pour ceux qui devraient y être. Il faudra engager ce plan très rapidement. L'administration pénitentiaire doit également voir ses moyens améliorés, par exemple à travers la révision du cadre juridique des fouilles ou un isolement plus systématique des détenus radicalisés. Simultanément, je préconise de redévelopper le travail en prison pour favoriser la réinsertion des détenus. Dans cet esprit, j'ai proposé la création d'une agence nationale spécialisée. Je pense qu'il faut aussi se livrer en prison à une vraie évaluation pluridisciplinaire des détenus dangereux. »

Les libertés individuelles

« Je voudrais également évoquer les mesures exceptionnelles en situation exceptionnelle. Il y a pour moi un principe absolument fondamental qui ne doit pas souffrir d'exception : le juge judiciaire doit rester le garant des libertés individuelles. L'article 66 de notre Constitution en dispose de façon tout à fait claire. À mon sens, ceci éclaire le débat sur les “fichés S”. Il faut d'abord le ramener à ses justes proportions et voir les effectifs concernés, souligner que les services de renseignement sont parfois attachés à suivre des filières qui leur permettent de démanteler des réseaux. La solution n'est donc pas toujours de mettre l'ensemble de ces “fichés S” en situation de rétention. Lorsqu'il y a dangerosité déclarée, les procédures judiciaires peuvent être déclenchées. J'ajoute qu'en situation d'état d'urgence, la mise en résidence surveillée est également possible, mais s'il faut aller vers les centres de rétention, j'ai indiqué que pour moi, la ligne rouge à ne pas franchir est celle de l'intervention obligatoire du juge judiciaire pour valider ces procédures. »