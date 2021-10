Cloud : une nouvelle offre pour les PME

"Bouygues Telecom Entreprises a choisi Microsoft France pour construire une offre « Cloud » à destination des PME françaises", a annoncé Nicolas Petit, directeur de la division marketing de Microsoft France.



Ces dernières semaines, les groupes Orange et Thales, ainsi que les entreprises Bull et SFR ont dévoilé leur deux projets concurrents pour proposer aux entreprises et aux administrations françaises des solutions "Cloud" destinées à stocker leurs données sensibles sur le territoire français. Mais, contrairement à l'offre Microsoft/Bouygues Telecom, ces deux grands projets bénéficient chacun d'un financement de l'Etat à hauteur de 75 millions d'euros. L'informatique "en nuage" ou "Cloud Computing" permet de gérer à travers le Web des données informatiques stockées dans des serveurs distants.