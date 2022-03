Cloud : acquisition de Daveo par le groupe Magellan Partners

Affiches Parisiennes : Comment s’est passée cette acquisition en trois mots ? En êtes-vous satisfait ?

Didier Zeitoun : Oui, nous en sommes très satisfaits. C’était d’abord un excellent feat avec les deux fondateurs, Matthieu Delin et Cyril Harpoutlian. C'est également un projet industriel qui convenait à la fois aux cédants et à nous car ils étaient complètement en ligne avec notre stratégie, et puis une ambition partagée pour l'ensemble des collaborateurs.

A.P. : Vos valeurs et cultures d’entreprise étaient-elles instantanément compatibles ?

D.Z. : Tout à fait. Nos valeurs, notre ADN et nos cultures d’entreprises étaient complètement compatibles. C’est d’ailleurs ce qui a fait la différence puisque Daveo avait lancé un exercice compétitif en cherchant un repreneur.

A.P. : Pourquoi l’entreprise Daveo vous intéressait-elle ? Quelles compétences a-t-elle que Magellan Partners souhaite particulièrement acquérir ?

D.Z. : Il y avait deux compétences sur lesquelles nous souhaitions nous renforcer largement. La première, c'était sur Amazon Web Services (AWS), le cloud public d’Amazon. Daveo a su développer au fil des années une activité majeure de conseil et d’intégration de solutions AWS avec plus de 100 experts.

La seconde compétence de Daveo qui a particulièrement attirée notre attention est le product management c’est-à-dire la conception bout en bout d'applications digitales en alliant des nouvelles méthodes de conception comme du design thinking etc.

Enfin, nous nous sommes retrouvés dans l’ambition de créer une activité forte sur Google Cloud Platform (GCP), le cloud public de Google qui est en train de fortement se développer sur les marchés français et mondial.

A.P. : Quand est-ce que cette opération d’acquisition a-t-elle débuté ?

D.Z. : Il y a à peu près 6 mois. En fait, les deux fondateurs de Daveo avaient décidé de lancer un processus d’acquisition compétitif avec, comme traditionnellement, deux tours et un certain nombre de candidats. On est passé au second tour où l’on n'était plus que 3 acquéreurs.

Puis, on a continué à discuter avec eux pour affiner le projet industriel sur lequel ils étaient très vigilants, notamment sur le devenir de leurs équipes et sur l'entreprise avec laquelle ils allaient s'adosser.

A.P. : La valorisation et la question du prix de Daveo a-t-elle été au cœur des discussions ?

D.Z. : Bien sûr que la question du prix est importante, toutefois chez Magellan Partners on ne fonctionne jamais en partant de ça, nous commençons d'abord de la construction du projet commun. L'idée, c'est de définir si l’entreprise s’adosse à nous et comment, de déterminer le rôle de ses fondateurs et de l'équipe dirigeante.

En fait, on définit précisément ce qu'on appelle le projet industriel commun, et une fois qu’on est d'accord là-dessus on commence à parler du prix. Parfois ça n’arrive pas car il y a des cas de figure où l’on n’arrive pas à converger sur un projet. Ici, c’était plutôt simple.

A.P. : La recherche de cible a-t-elle été délicate ? L’entreprise Daveo était-elle officiellement cédante ou bien l’avez-vous trouvé sur un marché parallèle ou bien grâce au bouche à oreille ?

D.Z. : Nous connaissions déjà Daveo, mais là, ça a été un processus lancé par ses fondateurs Mathieu et Cyril, donc c'était complètement transparent et organisé. Comme on est un des acteurs de consolidation du marché, on a reçu ce dossier par les processus habituels des intermédiaires financiers et des banques d’affaires. Donc c'était une procédure d’acquisition complètement établie et structurée.

A.P. : En fait, les cédants vous avaient déjà identifiés comme cible de repreneur ?

D.Z. : Voilà, exactement.

A.P. : Il s’agit de la 10e acquisition du groupe Magellan Partners. Depuis combien de temps vous êtes vous lancés dans cette dynamique de croissance externe ?

D.Z. : Avec Claude Aulagnon et Michel Hatiez, nous avons créé Magellan Partners en 2008, et nous avons fait notre première acquisition 4 ans plus tard, en 2012. C’est donc une dynamique au long terme.

En réalité, notre stratégie vise d'abord à se concentrer sur la croissance organique de notre chiffre d’affaires, c’est le plus important pour nous. On a défini un plan de développement stratégique où les acquisitions externes viennent accélérer l'exécution de ce plan en fonction des opportunités qui se présentent à nous, mais ce n'est pas une stratégie en soi.

A.P. : L’acquisition de Daveo a pour but de vous permettre de devenir l'un des acteurs du cloud public en France. Pensez-vous que ça va suffire ou continuez- vous à rechercher d'autres cibles ?

D.Z. : Nous sommes déjà très forts sur Azure, le cloud public de Microsoft, car on est le premier pure player Microsoft en France avec 600 consultants. Grâce à l’acquisition de Daveo, on va devenir un des leaders sur AWS et on va démarrer fortement sur Google Cloud Platform. On travaille aussi sur des clouds numériques de confiance, des clouds souverains, souvent avec OVHcloud.

Notre stratégie est d’intégrer Daveo et de se développer en croissance organique, sachant que sur AWS et GCP, il y a très peu de sociétés en France qui pourraient être de nouvelles cibles pour nous. Daveo était l’une des très rares sociétés encore indépendantes présente sur ce secteur. Donc finalement, il ne reste plus vraiment de cibles pour nous.

À propos de Magellan Partners



Magellan Partners est à la fois un groupe de conseil en organisation et de conseil en systèmes d’information ancré dans les technologies et la Data créé en 2008 par trois entrepreneurs : Didier Zeitoun, Claude Aulagnon, et Michel Hatiez.



Fort de plus de 1 400 consultants avant l’acquisition de Daveo, et de 1800 aujourd’hui, pour un chiffre d’affaires de 200 M€ en 2021 et un objectif de 230 M€ pour 2022, le groupe est le catalyseur de la transformation digitale de ses clients en les accompagnant dans le changement profond de leurs métiers et de leurs socles technologiques pour aborder les nouveaux business modèles, la transition sociétale, énergétique et écologique.



Le groupe dont le siège social est basé à Paris intervient en conseil en organisation dans 5 secteurs métiers (Énergie, Utilities & Telecom / Banque /Assurance / Santé & Secteur Public / Industrie & Services), avec 8 practices transverses (RH, Infrastructures, Finance, Stratégie IT, Stratégie et Innovation Digitale, IA & Data, Cybersécurité, CIO Advisory & Agility). Il regroupe également des activités IT spécialisées sur les technologies d’avenir suivantes : Microsoft, Salesforce, AWS, ServiceNow, GCP, PROS, Selligent et Cybersécurité.