Clôture du baromètre annuel de la CRCC de Paris le 31 juillet

« Une dynamique a été créé au sein de la compagnie de Paris autour d'une vision innovante, la crise Covid ne l'a pas brisé mais la renforcé », se réjouissait Olivier Salustro, président de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris, en annonçant sa nouvelle stratégie et le lancement de son baromètre annuel, lors de la journée de conférences en ligne intitulée « Innover pour se transformer » organisée le 7 juillet dernier.

Analyser les données d'une profession en pleine mutation

Plutôt optimiste pour l'évolution du métier de CAC à horizon 2025, Olivier Salustro expliquait alors l'importance de recueillir et d'analyser les données des différents cabinets de CAC parisiens.

« La CRCC Paris a décidé de mettre en place un baromètre scientifique annuel afin de suivre les grandes évolutions du métier de commissaire aux comptes liées principalement à la mise en application de la loi Pacte et à la digitalisation de notre profession », précisait Olivier Salustro.

En effet, la loi Pacte qui a consacré la réduction du seuil d'audit légal a engendré une crise sans précédent ayant bouleversé les activités des CAC, garants de la sécurité financière du pays. C'est dans ce contexte que CRCC de Paris a décidé de lancer son baromètre annuel pour évaluer la réalité de la profession et mesurer l'impact des évolutions législatives et digitales. In fine, les données recueillies permettront à la compagnie d'accompagner encore plus efficacement et de manière plus adaptée ses membres au quotidien.

Lors de ce grand rendez-vous de la CRCC de Paris, Olivier Salustro en a aussi profité pour promouvoir le rôle de la RSE et celui des CAC pour attester des informations extra-financières des entreprises, et annoncer le « lancement dans trois mois d'une plateforme de labélisation intitulée ‘smartlist' pour les entreprises qui souhaitent mettre en avant leur action en matière de responsabilité sociale et environnementale ».

Performance Lab aux manettes

La conception du questionnaire et l'analyse des données ont été déléguées à Performance Lab, laboratoire spécialisé dans la mesure et l'analyse des transformations professionnelles fondé par Arnaud Banoun et Lucas Dufour, chercheurs en management. Pour la CRCC, confier ce baromètre à des chercheurs en management certifie une analyse des enjeux individuels, collectifs et organisationnels dans un cadre objectif et indépendant.

De plus, le questionnaire, qui respecte l'anonymat des répondants ainsi que le RGPD, aborde la perception de leur capacité créative, de leur adaptation aux NTIC, du développement de leurs réseaux de compétences, de leur rapport au stress… autant de réponses qui seront récoltées, examinées puis analysées au service de l'évolution du secteur.

Les CAC inscrits auprès de la CRCC de Paris ainsi que les personnes intéressées par l'avenir de cette profession réglementée du chiffre peuvent avoir accès au questionnaire et à toutes les informations subsidiaires sur le baromètre sur le site crcc-paris.fr.