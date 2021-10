Clôture de l'opération “Sur la piste des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024”

Cette opération, a été cofinancée par la préfecture du Val-de-Marne et la CCI du Val-de-Marne qui l'a pilotée en collaboration avec de nombreux partenaires et un prestataire spécialiste des Jeux de piste Sand'rions. Pendant trois semaines, un groupe de jeunes a pu découvrir de façon ludique les métiers, rencontrer des entreprises, interviewer des sportifs, discuter avec des marraines et parrains bienveillants.

La clôture officielle de cette opération permet de revenir avec les jeunes sur les moments forts de cet événement avec les échanges avec d'autres jeunes en formation, des visites d'entreprises, le travail sur un projet, de belles rencontres avec des sportifs... Selon la CCI Val-de-Marne, « le maillage partenarial créé à cette occasion a pu démontrer la solidarité et l'investissement des entreprises, des associations, et des sportifs pour accompagner les jeunes dans le monde professionnel ».