Climat conjoncturel toujours défavorable dans le bâtiment

En janvier, l'indicateur synthétique du climat des affaires, constitué à partir des soldes d'opinion des chefs d'entreprise du bâtiment, perd un point par rapport au mois de décembre, pour s'établir à 94 points, selon l'enquête mensuelle de conjoncture de l'Insee dans l'industrie et le bâtiment. Le maintien de cet indicateur en dessous de sa moyenne de long terme, fixée à 100 points, confirme que "la conjoncture reste défavorable dans le bâtiment", a souligné l'institut statistique. L'emploi dans ce secteur d'activité est "en berne" et "mal orienté".

"Les soldes correspondant à l'emploi passé et à l'emploi prévu restent nettement en dessous de leurs moyennes de long terme", a noté l'Insee. Les entrepreneurs sont plus nombreux qu'en décembre à juger leurs commandes inférieures à la normale. Cependant, ils devraient permettre d'assurer sept mois d'emploi à temps plein des effectifs. Les capacités de production restent toujours sous-utilisées, avec un taux toujours placé sous sa moyenne de longue durée. Dans le même temps, un entrepreneur sur cinq a déclaré rencontrer des obstacles à l'accroissement de son activité. Les entrepreneurs sont plus nombreux que le mois passé à signaler des baisses de prix, selon l'Insee.