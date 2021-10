Climat : Anne Hidalgo parmi les « 100 personnalités les plus engagées du Monde »

Déjà récompensée des prix « Green Diplomat of the Year » décerné par Foreign Policy et du « New World leadership Award » de la fondation DiCaprio pour son action en faveur de l'application de l'accord de Paris pour le climat, la maire de Paris et présidente du C40 (Cities Climate Leadership Group) a une nouvelle fois vu ses actions récompensées par ce classement 2019 des « 100 personnalités les plus engagées du Monde » proposé par ces experts internationaux.

En obtenant devant la Justice européenne, le durcissement des normes antipollution pour les constructeurs automobiles, en fédérant 100 métropoles autour d'un objectif « Zéro Carbonne » à horizon 2050, ou encore en lançant un programme international de mentorat pour les femmes actrices du combat climatique, Anne Hidalgo s'est distinguée comme l'une des responsables politiques mondiales résolument engagée en faveur du Climat.

Le classement se réfère également aux différentes actions locales menées par la Mairie de Paris, faisant de la capitale une ville leader de la transition écologique : le développement des mobilités propres, la création de trente hectares d'espaces verts supplémentaires, la plantation de 20 000 nouveaux arbres ou encore le lancement du programme à l'échelle nationale de rénovation énergétique du bâtiment.