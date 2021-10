Climat : Anne Hidalgo, candidate à la présidence du C40

Présidée depuis 2013 par le maire de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, l’organisation cherche aujourd’hui son successeur. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a déposé sa candidature à la présidence. « Après la mobilisation collective lors de la COP21, les dirigeants du C40 m’ont demandé si j’étais d’accord pour me présenter à la présidence de l’organisation, a-t-elle expliqué dans un communiqué. (...) j’ai entendu leur appel et je suis heureuse aujourd’hui d’officialiser ma candidature. » Seule candidate à l’heure actuelle, elle bénéficie de nombreux soutiens et devrait remporter l’élection.

Le C40 Cities Climate Leadership Group est un réseau de métropoles mondiales basé à Londres (Royaume-Uni). Composé de 83 grandes villes du monde, il concerne 1 citoyen sur 12, représente 25% du PIB mondial et est composé, entre autres, de New York, Londres, San Francisco, Rome, Milan, Séoul, Buenos Aires, Auckland, Tokyo, Shangaï et Paris, qui en fait partie depuis 2007.

Le groupe cherche à réduire les risques climatiques et les émissions de gaz à effet de serre en partageant les connaissances et en établissant des objectifs adaptés à l’échelle de chaque ville. Mises au premier plan sur la scène internationale, leurs propositions ont plus de poids face aux États.