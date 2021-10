Clifford Chance renforce sa pratique Private Equity à Paris avec le retour de Benjamin de Blégiers

« Nous sommes particulièrement heureux de retrouver Benjamin de Blégiers, qui a réalisé la majeure partie de son parcours d'avocat chez Clifford Chance », commente Mathieu Remy, Managing Partner du bureau de Paris. « Le recrutement d'un expert unanimement reconnu comme Benjamin témoigne de la volonté du cabinet, et en particulier du bureau de Paris, de renforcer notre pratique Private Equity, dont le secteur des infrastructures est une partie intégrante. »

Benjamin de Blégiers est spécialisé dans les opérations de Private Equity et de M&A et a, notamment, développé une expertise unanimement reconnue dans le secteur des infrastructures. Il conseille des fonds d'investissement, compagnies d'assurance, fonds de pension et autres investisseurs de long terme dans leurs opérations de haut de bilan les plus complexes, en France comme à l'international.

« Je suis très heureux de retrouver Clifford Chance et une équipe qui réunit parmi les meilleurs talents de la place », ajoute Benjamin de Blégiers. « L'étendue du réseau du cabinet et sa position de leader dans le domaine du Private Equity et du M&A en Europe nous permettent de répondre au mieux aux besoins transverses de nos clients tant d'un point de vue sectoriel que géographique. »