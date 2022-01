Clifford Chance renforce sa pratique Afrique et des fusions-acquisitions avec l'arrivée de Frédéric Giancarli

Frédéric est un avocat diplômé en droit français, spécialisé en droit des fusions-acquisitions. Son expertise couvre les domaines suivants : fusions-acquisitons, private equity, offres publiques et réorganisations d'entreprises. Il intervient depuis plus de vingt ans dans divers secteurs, notamment le secteur de l'e-commerce, des services financiers, des télécoms, de la santé, des énergies renouvelables et de l'agroalimentaire.

Récemment, Frédéric a conseillé l'un des plus grands détaillants en ligne au monde dans le cadre de plusieurs acquisitions, fusions et cessions, ainsi que l'un des principaux acteurs africains de médicaments génériques dans le cadre de joint-ventures et d'acquisitions en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient.

Mustapha Mourahib, Managing Partner du bureau Clifford Chance de Casablanca, commente : "Je suis ravi d'accueillir Frédéric, qui vient renforcer notre position de leader sur le marché à Casablanca. À l'instar de nombreux marchés dans le monde, le Maroc et l'Afrique en général connaissent des niveaux élevés d'activités en fusions acquisitions et private equity. Frédéric rejoint une équipe disposant d'une connaissance approfondie du marché et des spécifités locales qui permet d'aider nos clients à saisir de nouvelles opportunités dans un paysage transactionnel complexe et en constante évolution."

Nigel Wellings, responsable de la pratique Private Equity Afrique de Clifford Chance, ajoute : "Nous sommes heureux d'accueillir Frédéric au sein du cabinet, et plus particulièrement de notre pratique globale de fusions-acquisitions et de private equity. Nous anticipons une année 2022 passionnante dans ces domaines et l'arrivée de Frédéric nous permet de continuer à renforcer notre offre sur les marchés africains."

Frédéric déclare : "Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre la pratique Afrique de Clifford Chance, leader sur le marché, avec son excellente réputation, sa clientèle impressionnante et son équipe solide et diversifiée."

Au cours des douze derniers mois, l'offre Afrique de Clifford Chance n'a cessé de se renforcer, qu'il s'agisse de l'obtention d'un nombre impressionnant de prix (huit au total) lors des IFLR Africa Awards 2021 (dont celui du cabinet d'avocats international de l'année), de la nomination d'Ouns Lemseffer en tant qu'associée à Casablanca ou de l'arrivée de Frédéric dans l'équipe à partir de 2022. L'équipe fusions-acquisitions de Casablanca poursuivra son développement début 2022 avec le recrutement de deux nouvelles collaboratrices (senior et mid-level).