Clifford Chance recrute Dominique Laymand, anciennement Chief Ethics and Social Responsibility Officer chez Ipsen

Dominique Laymand joue un rôle de premier plan dans de nombreuses associations et organisations de l'industrie pharmaceutique ; elle est engagée de longue date pour apporter des réponses concrètes aux enjeux de confiance, de réputation, de conformité, d’éthique et de responsabilité sociétale/ESG du secteur dans son ensemble. Elle est par ailleurs une intervenante reconnue dans le domaine de la formation aux questions d’éthique et de compliance dans de multiples secteurs.

Avant de rejoindre Clifford Chance, Dominique Laymand occupait la fonction d'Executive Vice President, Chief Ethics and Social Responsibility Officer,membre de l’Executive Leadership Team,au sein du groupe pharmaceutique Ipsen. Auparavant, Dominique a également exercé en tant qu'EMEA Vice-President Compliance & Ethics chez Bristol Myers Squibb.

Pour Mathieu Remy, Managing Partner de Clifford Chance à Paris, et Peter Dieners, co-responsable du groupe Healthcare and Life Sciences mondial de Clifford Chance : "Nous sommes ravis d'accueillir Dominique au sein du cabinet. Elle est l'un des experts leaders en matière de conformité, d'éthique et de l'ESG, dans le secteur de la santé en Europe et au-delà. Sa double expertise et sa longue expérience sont des atouts importants pour le cabinet."

Pour Charles-Henri Boeringer, co-responsable avec Thomas Baudesson de la pratique WCC, Compliance & Investigation de Clifford Chance à Paris : "Les facteurs environnementaux, sociétaux et de gouvernance sont passés au premier plan des préoccupations des conseils d'administration, les entreprises étant de plus en plus conscientes qu'un échec dans le traitement de ces sujets peut être préjudiciable à leurs activités, tant sur le plan financier que réputationnel. La grande expérience de Dominique auprès des conseils d'administration, ainsi que son réseau en Europe et aux États-Unis, nous permettront de mieux assister encore nos clients dans les grandes mutations qui s'opèrent dans le monde en matière de responsabilité sociale et de développement durable."

Dominique Laymand de commenter : "Je suis ravie de pouvoir apporter mon expérience du secteur à Clifford Chance. J'ai hâte de travailler avec les équipes afin de conseiller leurs clients sur leurs questions de conformité et d'éthique, ainsi que sur leur cadre de gouvernance et de prise de décision. Ces questions sont d'autant plus cruciales, tant pour les entreprises que pour la société, dans un paysage toujours plus dynamique. Cela permet à l'éthique des affaires et à l'ESG d'être des actifs non financiers stratégiques clés, soutenant la performance, la réputation et la durabilité des entreprises."

En plus de son rôle d'Of Counsel chez Clifford Chance, Dominique Laymand est Président d'Honneur du Boardd'ETHICS, l'International Society of Healthcare Ethics and Compliance Professionals, qui influence les stratégies dans l'environnement changeant de la santé et l'évolution de la profession éthique et conformité, contribuant ainsi au développement des professionnels de l'éthique et de la conformité. Elle est également coach certifiée par l'International Coaching Federation (ICF).