Clifford Chance nomme Milica Zatezalo-Falatar en qualité d'associée

Milica Zatezalo-Falatar a rejoint Clifford Chance en 2010 et fait partie de l'équipe Projets Internationaux du cabinet. Elle accompagne des institutions financières internationales, des sponsors, des sociétés de projet et des gouvernements dans la mise en œuvre de projets dans le domaine de l'énergie, en particulier celui des énergies renouvelables, des ressources naturelles et des infrastructures. Elle possède une expérience significative en Russie, en Asie centrale, en Europe de l'Est, en Turquie et en Afrique. Milica est diplômée de HEC Paris et est titulaire du DESS Droit des affaires et fiscalité de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne et d'un LLM de la Columbia Law School. Elle est avocate au Barreau de Paris et de New York.

Mathieu Remy, managing partner du bureau de Paris, déclare : « Nous nous réjouissons de la nomination de Milica Zatezalo-Falatar comme associée. Son profil international et son expertise reconnue dans des secteurs qui connaissent des évolutions majeures sont un atout pour le cabinet et ses clients. »

Liste complète des nouveaux associés :

Afrique

Ouns Lemseffer (global financial markets)

Amériques

Neil Barlow (corporate)

Daniel Drabkin (corporate)

Jessica Springsteen (global financial markets)

Andrew Young (global financial markets)

Asie-Pacifique

Jacob Kahwaji (corporate)

Yufei Liao (corporate)

Reuben van Werkum (corporate)

Europe continentale

Stefanie Ferring (global financial markets)

Ashwin van Rooijen (corporate)

Dimitri Slobodenjuk (corporate)

Maren Stadler-Tjan (corporate)

Nienke van Stekelenburgh (global financial markets)

Philipp Stoecker (real estate)

Cristina Weidner (global financial markets)

Milica Zatezalo-Falatar (global financial markets)

Moyen-Orient

Sahel Mughal (corporate)

Nicola Reader (global financial markets)

Royaume-Uni

Jonathan Bray (corporate)

Adam Craig (global financial markets)

Richard Evans (global financial markets)

Stephanie Huts (litigation and dispute resolution)

Christopher Ingham (litigation and dispute resolution)

Charlotte Madden (corporate)

Olamide Oladosu (global financial markets)

Laura Smallcombe (global financial markets)

Nick Spurrell (corporate)

Sachin Trikha (litigation and dispute resolution)

Alastair Windass (tax, pensions, and employment)