Clifford Chance nomme 10 counsel à Paris

Diane Campion de Poligny, 34 ans, est diplômée de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Master 1 de Droit des Affaires, 2010) et de l'Université Paris Dauphine (Master 2 de Droit des Affaires, 2011) Elle a rejoint le groupe Structuration de Fonds d‘Investissement de Clifford Chance à Paris en 2013. Diane est spécialisée dans la création et la levée de fonds d'investissement français, étrangers et paneuropéens de private equity, dette, infrastructure, immobilier et secondaire. Elle intervient également en tant que conseil de gérants de portefeuille et d'investisseurs professionnels dans le cadre de leurs activités, ainsi que sur des opérations secondaires et des spin-offs. Elle est admise au Barreau de Paris (2012).

Philippe Cazello, 33 ans, est diplômé de l'Université de Cologne (Master of Laws – LL.M, 2007) ainsi que de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Maîtrise en Droits Français et Allemand, 2009, et Master 2 Professionnel de Droit Social, 2010). Il a rejoint le groupe Employment de Clifford Chance à Paris en 2011. Philippe conseille des entreprises françaises et internationales sur tous les aspects du droit du travail, particulièrement en matière de réorganisations et licenciements collectifs, de négociation collective, et de contentieux individuel et collectif. Il intervient également sur la gestion sociale des opérations de fusions-acquisitions et transferts d'entreprise, notamment sur les opérations transnationales (fusions transfrontalières, créations de Société Européenne). Philippe est admis au Barreau de Paris (2012).

Marie Crumière, 34 ans, est diplômée de l'Université d'Aix-Marseille (Master 2 en Droit Privé Fondamental, 2009), de l'Université de Nice Sophia Antipolis (Master 2 en Droit des Entreprises en Difficulté, 2012) ainsi que de l'EDHEC Business School Nice (Diplôme en Droit et Management, 2012). Marie est également Vice-Présidente de l'AJR (Association des Jeunes Professionnels du Restructuring) et membre des WIR (Women In Restructuring). Elle a rejoint en 2020 le groupe Restructuration et Procédures Collectives de Clifford Chance à Paris, animé par Delphine Caramalli, après avoir exercé au sein du département Restructuring de DS Avocats (2013-2016) et au cabinet Bremond & Associés (2016-2020). Spécialisée dans les restructurations et procédures collectives complexes et multi-juridictionnelles, elle assiste les actionnaires ou repreneurs dans leurs opérations de restructuration ou de croissance externe et intervient également auprès d'une clientèle d'investisseurs domestiques et internationaux, fonds de private equity et autres prêteurs.

Maroussia Cuny, 33 ans, est diplômée de l'Université Paris Nanterre (Master 2 Bilingue des Droits de l'Europe, Mention Droit des Affaires, 2011) et de l'American University, Washington College of Law (Juris Doctor, 2011). Elle a rejoint le groupe Finance et Marchés de Capitaux de Clifford Chance à Paris en 2012. Maroussia est spécialisée en financement d'acquisitions dans les domaines du private equity et des infrastructures. Elle conseille des prêteurs (banques, fonds mezzanine, fonds de dette, etc.) et des emprunteurs sur des opérations domestiques et transfrontalières. Elle est admise aux Barreaux de New York (2012) et Paris (2014).

Pierre Goyat, 35 ans, est diplômé d'HEC (Programme Grande Ecole, 2011), de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Master, 2012) et de Cornell University (Juris Doctor, 2012). Il a rejoint le groupe Fiscalité de Clifford Chance à Paris en 2019 après avoir exercé au sein du cabinet Bredin Prat (2013-2019). Pierre est spécialisé en fiscalité des transactions (fusions-acquisitions, private equity et restructurations d'entreprises) et en fiscalité des fonds d'investissement (structuration de fonds, mise en place de mécanismes de carried interest et de co-investissement). Il conseille également les dirigeants d'entreprises en matière d'intéressement. Il est admis aux Barreaux de Paris et de New York.

Sophie Levy, 34 ans, est diplômée de la Fordham University School of Law (Juris Doctorate, 2012). Après avoir commencé sa carrière à New York, elle a rejoint le groupe Contentieux, Droit Pénal des Affaires et Compliance de Clifford Chance à Paris en 2016. Sophie a acquis une expertise reconnue en matière de poursuites pénales complexes et multi-juridictionnelles portant sur des problématiques de corruption, blanchiment et fraude fiscale et plus généralement en droit pénal des affaires. Elle conseille régulièrement des entreprises dans le cadre d'enquêtes internes et dans la mise en œuvre de leur programme de conformité anticorruption. Elle est admise aux Barreaux de New York (2013) et de Paris (2016).

Guillaume Massole, 36 ans, est diplômé de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, titulaire d'un Master 2 Droit des Affaires (2008) et d'un Master 2 Droit Bancaire et Financier (Major de promotion, 2009). Il a rejoint le groupe Finance et Marchés de Capitaux de Clifford Chance à Paris en 2011. Guillaume est spécialisé en financements structurés. Il intervient notamment dans le cadre de la mise en place d'opérations de titrisation/mobilisation de créances, de fonds de dette et de financements de projets par voie obligataire (project bonds). Il est admis au Barreau de Paris (2013).

Catherine Naroz, 33 ans, est diplômée du Master 2 Droit des Affaires et Fiscalité (2011) et du Magistère de Droit des Activités Économiques (2011) de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle a rejoint le groupe Corporate/M&A de Clifford Chance à Paris en 2020 après avoir travaillé au sein de l'équipe Corporate/M&A de Sullivan & Cromwell LLP à Paris (2012-2020). Elle intervient principalement sur des opérations de fusions-acquisitions (domestiques ou transfrontalières) en public et private M&A et des opérations de marchés de capitaux (y compris en matière d'introduction en bourse ou de restructuration financière de groupes cotés). Elle conseille régulièrement des sociétés cotées et autres grands groupes industriels intervenant dans différents secteurs d'activité. Elle est admise au Barreau de Paris (2013).

Karolina Rozycka, 32 ans, est diplômée de l'Ecole de Droit de Sciences Po Paris (Master Droit Economique, 2011), de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Master Droit et Globalisation Economique, 2011) et de la New York University School of Law (LLM International Business Regulation, Litigation and Arbitration, 2012). Elle a rejoint le groupe Arbitrage International de Clifford Chance à Paris en 2012. Elle possède une vaste expérience en arbitrage commercial international ainsi qu'en arbitrage d'investissement, intervenant comme conseil dans des litiges issus de secteurs d'activité variés, notamment le droit minier et les ressources naturelles, l'énergie, l'aéronautique, la construction, ainsi que les litiges commerciaux en général. Karolina a également une forte expérience en contentieux liée à la matière arbitrale (recours en annulation, exécution de sentences) et en droit français de l'arbitrage. Elle enseigne, intervient et publie régulièrement sur des sujets liés à l'arbitrage. Karolina est admise aux Barreaux de New York (2013) et de Paris (2014).

Jehanne Talha, 33 ans, est diplômée de l'Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC, 2010) ainsi que de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas (Master 2 en Droit des Affaires, 2011). Elle a rejoint le groupe Corporate/M&A de Clifford Chance à Paris en 2015, après avoir exercé au sein du cabinet Mayer Brown. Jehanne accompagne régulièrement des grands groupes industriels et des institutions financières dans le cadre d'opérations de fusions-acquisitions. Elle intervient également en tant que conseil des investisseurs financiers dans leurs opérations de private equity. Elle est admise au Barreau de Paris (2013).