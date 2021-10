Clifford Chance élu « France Law Firm of the Year » lors des Chambers Europe Awards 2021

Cette édition signe une performance inédite pour le cabinet qui reçoit également les distinctions suivantes :

Clifford Chance se place en outre dans le peloton de tête du classement en République tchèque, au Luxembourg, en Espagne et au Royaume-Uni.

Pour Mathieu Remy, managing partner du bureau de Paris : « Ces récompenses témoignent de l'expertise, de la transversalité et de l'excellence de nos équipes, notamment à Paris. Dans un contexte international incertain, nous avons su faire preuve d'un engagement sans faille auprès de nos clients. Nous avons su nous réinventer et relever de nombreux défis. Je remercie tous les membres du cabinet pour leurs efforts et leur contribution qui nous ont permis de faire la différence. »