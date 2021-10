Clifford Chance conseille Swiss Life Asset Managers France

Swiss Life Asset Managers France a conclu, le 23 décembre dernier, l'acquisition du futur siège d'Engie. Le projet immobilier avait été lancé par Engie et Nexity en 2018.

Cet éco-campus, situé à La Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine (92), a pour ambition d'être la vitrine d'un immobilier tertiaire ambitieux en termes de transition énergétique et environnementale ; une démonstration de l'engagement de Swiss Life Asset Managers France, d'Engie et de Nexity dans la transition pour la neutralité carbone.

Le futur éco-campus qui développera environ 94 000 m2 de surface totale et dont l'achèvement est prévu en 2024, vise les certifications environnementales HQE Excellent, Breeam Excellent et le label Biodivercity, ainsi que les certifications Wired Score, Gold et le label Osmoz pour les aspects de connectivité et qualité de vie au travail.

Clifford Chance a conseillé Swiss Life Asset Managers France sur les aspects fiscaux de cette opération avec une équipe composée d'Alexandre Lagarrigue, associé, ainsi que d'Alexios Theologitis et Hanène Zemir, avocats.