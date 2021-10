Clifford Chance conseille Samsung SRA sur son investissement dans l'immeuble "Influence"

Clifford Chance a conseillé des fonds d'investissement gérés par Samsung SRA, pour leur investissement, aux côtés de Primonial REIM France et d'EDF Invest, dans l'ensemble immobilier de bureaux "Influence" à Saint-Ouen, acquis auprès de fonds gérés par Tishman Speyer.

Situé au sein de la ZAC des Docks à Saint-Ouen, et livré en 2017, l'immeuble "Influence" (33.000 m²) est intégralement loué au Conseil Régional d'Ile-de-France dans le cadre d'un bail de 12 ans.

L'équipe de Clifford Chance intervenant pour Samsung SRA sur cette opération était composée pour les aspects juridiques d'Alexandre Couturier, associé, David Gérard, counsel, et Nawel Belabdelouahab, collaboratrice et, en matière fiscale, d'Alexandre Lagarrigue, associé, et Jitka Susankova, counsel.