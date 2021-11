Clifford Chance conseille les prêteurs sur le financement de l'acquisition d'Equans

Le Groupe Bouygues et Engie ont annoncé leur entrée en négociations exclusives et la signature d'une promesse d'achat aux termes de laquelle Bouygues s'engage à acquérir la totalité du groupe Equans, pour une valorisation de 7,1 milliards d'euros.

Avec l'acquisition d'Equans, Bouygues entend créer un leader mondial dans les services multi-techniques, ancré en France. Equans deviendrait le premier Métier du groupe Bouygues en termes de chiffre d’affaires (environ 16 Mds€) et de nombre de collaborateurs (environ 96 000).

La réalisation de l'opération est soumise à la finalisation de la constitution du périmètre Equans et aux conditions suspensives habituelles en la matière, en particulier les autorisations réglementaires en matière de contrôle des concentrations et de contrôle des investissements étrangers dans quelques juridictions dans lesquelles Equans opère. La réalisation définitive de l’opération est attendue au second semestre 2022.

L'équipe Clifford Chance constituée pour cette opération était conduite par Thierry Arachtingi, associé, Mary Serhal, counsel, et Quentin Hervé, collaborateur.

Le Groupe Bouygues était conseillé par Darrois Villey Maillot Brochier.