Clifford Chance conseille les banques sur le rachat et de la nouvelle émission d'obligations du Gabon

Le 10 novembre 2021, la République gabonaise a invité les porteurs de ses obligations à 6,375% d'un montant de 1,5 milliard $ US arrivant à échéance en 2024 et de ses obligations à 6,950% d'un montant de 700 millions $ US arrivant à échéance en 2025 à soumettre leurs obligations pour rachat par la République gabonaise en espèces. La République gabonaise a racheté toutes les obligations 2024 pour un montant de 590 538 227 $ US et n'a acheté aucune des obligations dues pour 2025.

La République gabonaise a simultanément émis 800 millions $ US d'obligations à 7,000% arrivant à échéance en 2031, dont le produit a été utilisé par la République gabonaise pour financer son achat des obligations 2024 dans le cadre de l'offre de rachat, le reste étant utilisé à des fins budgétaires générales. Les obligations 2031 ont été offertes et vendues en vertu de la règle 144A et du règlement S et ont été admises à la négociation sur le marché principal de la Bourse de Londres. La transaction a été réglée le 24 novembre 2021.

Cette transaction est la cinquième émission d'obligations internationales et la troisième offre de rachat par la République gabonaise pour laquelle Clifford Chance a fourni des conseils et s'appuie sur l'expérience de Clifford Chance en matière de dette souveraine en Afrique francophone.

L'équipe de Clifford Chance était dirigée par Deborah Zandstra (associée, Londres) avec le soutien principal d'Andrew McCann (counsel, Paris), Azam Taiyeb (senior associate, Londres), James Kelton (associate, Londres) et Adeline Tsui (trainee solicitor, Londres). L'équipe était assistée par l'équipe US capital markets de Clifford Chance, dirigée par Jonathan Zonis (associé) et Patrick Jackson (counsel).