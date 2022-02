Clifford Chance conseille Crédit Agricole Assurances dans le cadre de la cession de La Médicale à Generali

Cette opération conclue le 1er février dernier s’accompagne de la cession par Predica à Generali Vie du portefeuille de garanties décès commercialisé par La Médicale.

Le montant de l'opération s'élève à 435 millions d’euros, sous réserve d'ajustements de prix.

La réalisation définitive de l’opération est prévue courant 2022 et reste soumise à l'obtention des autorisations réglementaires et de la concurrence nécessaires.

Clifford Chance conseille Crédit Agricole Assurances sur cette opération avec une équipe pilotée par Mathieu Remy et Frédérick Lacroix, associés, Sue Palmer, Of Counsel, Louis-Auguste Barthout, Jérémy Guilbault, Camille Welfringer et Lucie Rahuel, avocats.

Herbert Smith Freehillsconseille Generali avec une équipe composée de Hubert Segain, associé, Camille Lartigue et Hugues Colombani, avocats, sur les aspects corporate ; Martin Le Touzé, associé, et César Michel, avocat, sur les aspects contentieux et assurances ; Régis Oréal, associé, et Pierre Mathé, avocat, sur le volet réglementaire ; Sergio Sorinas, associé, Agathe Esch et Anne-Cécile Bing, avocates, sur les aspects concurrence ; et Alexandra Neri, associée, et Alexandre Euverte, avocat, en matière de propriété intellectuelle, technologies, et protection des données personnelles.