Clifford Chance conseille Amundi dans le cadre du projet d'acquisition de Lyxor

Avec cette opération, Amundi deviendrait le leader européen de la gestion des ETF, avec 142 Md€ d'encours combinés, une part de marché de 14% en Europe, et un profil diversifié tant en termes de clientèle que de géographie.

Amundi disposerait ainsi de leviers puissants pour accélérer sa trajectoire de développement sur le marché en forte croissance des ETF, tout en complétant son offre dans la gestion active, en particulier en actifs alternatifs liquides et en solution d'advisory.

La finalisation de cette transaction interviendra au plus tard en février 2022, après consultation des instances représentatives du personnel de la Société Générale, et sous réserve d'obtention préalable des autorisations des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes.

Fondé en 1998 et pionnier des ETF en Europe, Lyxor gère 124 Md€ d'encours. Lyxor est l'un des acteurs majeurs sur le marché des ETF (77 Md€ d'encours, 3e acteur en Europe avec une part de marché de 7,4%) et dispose d'expertises reconnues en gestion active (47 Md€), notamment à travers sa plateforme de gestion alternative de premier plan.

Clifford Chance conseille Amundi avec une équipe composée de Mathieu Remy, associé, ainsi que d'Alexandre Merle, counsel, Jehanne Talha, Katerina Drakoularakou, Alexis Mesnildrey et Karim Mernissi, avocats, sur les aspects corporate/M&A, accompagnée de Frédérick Lacroix, associé, Pierre d'Ormesson et Marie Savatier, avocats, sur les aspects réglementaires, Véronique de Hemmer Gudme, directrice des affaires réglementaires, Laura Daudin-Antoine, avocate, et Pia Sabatier sur les aspects fonds, David Tayar, associé, Victoria Baltrusch et Salomé Haddou, avocates, sur les aspects antitrust, Cécile Zoro, counsel, et Jocelyn Hagneau, avocat, sur les aspects droit social, et Alexandre Lagarrigue, associé, et Pierre Goyat, avocat, sur les aspects fiscaux.

Amundi était également conseillé sur les aspects droit social par Fromont Briens avec une équipe composée de Cyrille Franco, associé, et Sarah Sagar, avocate, et sur les aspects antitrust par Aurélien Condomines, associé du cabinet Aramis.

Société Générale est conseillée par Allen & Overy avec une équipe composée de Jean-Claude Rivalland, associé, ainsi que d'Anne-Caroline Payelle, counsel, et Thibault Debrai-Malot, avocat, sur les aspects corporate/M&A, accompagnée de Brice Henry, associé, Pascal Molinelli, avocat senior, et Pauline Robin, avocate, sur les aspects réglementaires, Mathieu Vignon, associé, et Ageu Pires, avocat, sur les aspects fiscaux, Florence Ninane, associée, et Clémence d'Almeida, avocate, sur les aspects antitrust, ainsi que Laurie-Anne Ancenys, counsel, sur les aspects IT. Société Générale était également conseillée par Flichy Grangé & Associés sur les aspects de droit social, avec Joël Grangé et Jeannie Crédoz-Rosier, associés.