Clifford Chance conseil du Groupe Bourdoncle sur une opération de cession

La société d'investissement française Perceva a finalisé la cession à Weinberg Capital Partners de sa participation au sein du capital de Groupe Bourdoncle, dans lequel elle était entrée en 2017. Thierry Bourdoncle, président et fondateur de Groupe Bourdoncle, s'était rapproché de Perceva afin de créer un nouveau groupe de restauration indépendant de brasserie traditionnelle, en capitalisant sur des emplacements de premier plan ainsi que sur une offre et un service de très forte qualité.

Le groupe détient à date un portefeuille de 16 établissements iconiques (dont Durand Dupont à Neuilly, Le Dôme de Villiers dans le 17e, Le Hibou, Le Mabillon dans le 6e et l'hôtel restaurant le Central de Trouville sur Mer) et est en passe de racheter 5 autres restaurants.

L'objectif de cette opération est de consolider la position de leader de Groupe Bourdoncle dans la brasserie traditionnelle. En 2022, le groupe vise notamment un chiffre d'affaires de près de 75M€.

Clifford Chance a conseillé Thierry Bourdoncle et Groupe Bourdoncle avec une équipe composée de Gilles Lebreton, associé, Thierry Schoen, of counsel, Grégoire Lecoquierre et Anne-Victoire de Mirman, avocats, sur les aspects corporate, d'Omar El Arjoun, counsel, sur les aspects fiscaux, ainsi que de Mary Serhal, counsel, et Quentin Hervé, avocat, sur les aspects financiers.

Oplus conseillait également Thierry Bourdoncle et Groupe Bourdoncle avec Jonathan Siahou, associé.

Veil Jourde conseillait Perceva. Allen & Overy conseillait Weinberg Capital Partners.