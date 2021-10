Clifford Chance conseil des banques sur l'OPA de Veolia visant Suez

Veolia et Suez ont annoncé la signature d'un accord de rapprochement, confirmant les termes de l'accord de principe conclu le 11 avril dernier, après approbation de leurs Conseils d'administration respectifs.

Cet accord permet à Veolia d'acquérir les actifs stratégiques nécessaires à son projet de construction du champion mondial de la transformation écologique, tout en garantissant un périmètre industriel et social cohérent et pérenne pour le nouveau SUEZ. Il réitère également les engagements sociaux pris par Veolia, et confirme que le prix d'acquisition par action du Groupe Suez sera relevé à 20,50 € (coupon attaché).

Un Memorandum of Understanding a été signé entre Suez, Veolia, et le Consortium d'investisseurs constitué de Meridiam - GIP - CDC/CNP en vue de la création d'un nouveau Suez, qui aurait un chiffre d'affaires de près de 7 milliards d'euros comprenant les activités Eau et Propreté France de Suez ainsi que des actifs internationaux, des perspectives de croissance et des capacités d'innovation en France et à l'international. L'accord encadre la négociation des termes finaux de l'accord à conclure entre Suez, Veolia et le Consortium sur la base de l'offre indicative remise par le Consortium.

