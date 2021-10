Clifford Chance conseil de Vauban Infrastructure Partners

Vauban Infrastructure Partners, affilié de Natixis Investment Managers, a annoncé que son fonds Core Infrastructure Fund III SCS (“CIF III”) a atteint la taille de 2,5 milliards d'euros dans le cadre de sa levée de fonds, la demande des investisseurs dépassant largement le hard cap initialement prévu.

CIF III reproduit la stratégie d'investissement de CIF I et CIF II, qui ont achevé leurs périodes d'investissement respectives et sont désormais entièrement investis. CIF III suit une stratégie Buy & Hold, en investissant sur le marché mid-cap, principalement dans des actifs brownfield européens et ciblant quatre secteurs principaux : la mobilité, la transition énergétique, les infrastructures sociales et le numérique.

CIF III, qui a été largement sursouscrit, a attiré des investisseurs internationaux de premier rang, notamment des compagnies d'assurance et des fonds de pension de 12 pays différents situés en Europe et en Asie.

Clifford Chance a conseillé Vauban Infrastructure Partners sur cette levée de fonds avec une équipe composée de Xavier Comaills, associé, Marie Préat, counsel, et Louis-Guillaume Cousin, avocat.