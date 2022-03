Clifford Chance conseil de Cinven sur l'acquisition de Bayer Environmental Science Professional

Le montant total de l'opération s'élève à 2,6 milliards de dollars (soit environ 2,4 milliards d'euros).

BESP est l'un des principaux fournisseurs au monde de produits et de services visant à créer des environnements plus sains, de manière durable et responsable. BESP commercialise des produits pour lutter contre les nuisibles et se protéger contre les maladies à transmission vectorielle comme le paludisme, ainsi que pour promouvoir des objectifs de santé publique dans les pays en développement.

Basé à Cary en Caroline du Nord, BESP exerce ses activités au niveau mondial avec environ 800 employés et 2 000 enregistrements de produits, vendus dans plus de 100 pays. BESP dispose également de moyens à la pointe du marché en matière de R&D, avec quatre centres internationaux et plus de 200 employés spécialisés dans l'innovation de produits.

Sous la propriété de Cinven, BESP restera un partenaire important de Bayer AG et collaborera étroitement avec Bayer à l'avenir dans plusieurs domaines.

Clifford Chance a conseillé Cinven sur cette opération avec une équipe dirigée par les bureaux de Francfort, Londres et New York. Pour la France, l'équipe était composée de Cécile Zoro, counsel, Wassilla Kameche et Marcel Lucas, avocats, sur les aspects droit social, ainsi que de Laurent Schoenstein, associé, sur les aspects corporate. Les bureaux de Düsseldorf, Munich et Washington étaient également impliqués.