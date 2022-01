Clifford Chance conseil d'Atream sur le processus d’adossement du Groupe Pierre & Vacances

Atream, société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers et private equity touristiques, a confirmé être en négociations exclusives aux côtés de Fidera Limited et Alcentra Limited dans le cadre du processus d’adossement du Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs par le consortium.

A la suite d’une offre ferme remise le 8 novembre 2021, Atream, aux côtés de Fidera Limited et Alcentra Limited, a conclu un accord d’exclusivité jusqu’au 31 janvier 2022 avec le Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs en vue de la poursuite des négociations liées au processus d’adossement de ce dernier.

Ce projet, qui prévoit la recapitalisation du Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs et son désendettement, est soutenu par les dirigeants du Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs et a déjà fait l’objet d’un accord de principe de la part de ses principaux créanciers. Le projet prévoit également la constitution par Atream, avec d’autres partenaires institutionnels, d’une société foncière dédiée à l’acquisition et la gestion des futures implantations du Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs.

Clifford Chance conseille Atream, membre du consortium de reprise, avec une équipe dirigée par Delphine Caramalli, Gilles Lebreton et Alexandre Couturier (associés).