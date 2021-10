Clifford Chance accompagne GE dans le cadre de l'acquisition de GECAS par AerCap

Selon les termes de l'accord, approuvé par les conseils d'administration des deux sociétés, GE recevra une contrepartie évaluée à plus de 30 milliards de dollars (25,2 milliards d'euros). Plus précisément, elle comprendra 24 milliards en numéraire, 46% du nouvel ensemble d'une valeur d'environ 6 milliards et un milliard payé en titres AerCap et/ou en numéraire.

GE transférera à AerCap l'équivalent de 34 milliards de dollars d'actifs nets de GECAS, y incluant ses activités de location de moteurs et d'hélicoptères. La transaction est sujette à l'obtention de plus de 20 autorisations au titre du contrôle des concentrations, notamment auprès de la Commission européenne, aux Etats-Unis, en Chine et au Brésil. Plus de 400 employés de GECAS seront également transférés à AerCap à la fin de la transaction.

Sous réserve de l'approbation des actionnaires d'AerCap et de l'obtention de nombreuses approbations réglementaires, la transaction devrait être finalisée dans les 9 à 12 mois.

Clifford Chance accompagne GE sur tous les aspects réglementaires de cette transaction. Katrin Schallenberg, associée des bureaux de Paris et Bruxelles, est en charge des aspects antitrust hors US et est accompagnée d'une équipe composée à Paris d'Emily Xueref-Poviac (counsel) et à Bruxelles d'Anastasios Tomtsis (associé), Katharine Missenden (avocate) et Georgios Yannouchos (avocat). Emily Xueref-Poviac conseille GE dans le cadre de cette opération sur tous les aspects relatifs aux investissements directs à l'étranger (hors US).

Le cabinet Paul Weiss (New York) a conseillé GE sur les aspects M&A.