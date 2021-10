Clifford Chance accompagne Carrefour pour la reprise de Bio c' Bon

Comme de nombreuses enseignes de distribution, Bio c' Bon a été gravement ébranlé par la crise et cherche un repreneur. Le cabinet d'avocats Clifford Chance accompagne le groupe Carrefour, officiellement candidat à la reprise des actifs de Bio c' Bon, tout comme Naturalia et Biocoop, dans le cadre du processus d'appel d'offres organisé sous l'égide des administrateurs judiciaires désignés par le tribunal de commerce de Paris.

