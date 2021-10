Clifford Chance a conseillé Société Générale Assurances sur l'acquisition du groupe Primonial

Altarea, 1er développeur immobilier de France et leader de la transformation urbaine, est entré en négociations exclusives avec les actionnaires (Bridgepoint, Latour Capital, Société Générale Assurances) et le Management du groupe Primonial, leader indépendant de l'épargne immobilière et de l'asset management immobilier européen, en vue d'acquérir 60% du capital du groupe Primonial au 1er trimestre 2022 et le solde au 1er trimestre 2024.

Le périmètre de l'opération comprend les activités d'Asset management immobilier (30 Mds€ d'actifs immobiliers gérés au 31 mai 2021) et de Distribution (12 Mds€ d'actifs conseillés), ainsi qu'une participation minoritaire de 15% dans La Financière de l'Echiquier (13 Mds€ d'actifs financiers gérés), les 85% du capital restants étant conservés par les actionnaires actuels (le Management, Bridgepoint, Latour Capital, Société Générale Assurances).

Cette opération permet de constituer un groupe sans équivalent en Europe, leader indépendant de l'épargne, de l'investissement et du développement immobilier.

Clifford Chance a conseillé Société Générale Assurances sur cette opération avec une équipe composée de Gilles Lebreton, associé, et Marine Larrue-Duin, avocate senior, sur les aspects corporate, et d'Alexandre Lagarrigue, associé, et Jitka Susankova, counsel, sur les aspects fiscaux.

Frieh & Associés a conseillé les fonds Bridgepoint et Latour Capital (Michel Frieh et Karine Lenczner sur les aspects corporate, et Fayrouze Masmi-Dazi sur les aspects antitrust).

Gide Loyrette Nouel a conseillé le groupe Primonial et son Management (Caroline Lan, Guillaume Goffin et Franck Audran) sur les aspects corporate, réglementaires et antitrust. Mayer Brown (Maud Bischoff) a assisté le groupe Primonial sur les aspects financement.

Weil Gotshal & Manges (Yannick Piette sur les aspects corporate) et De Pardieu Brocas Maffei (Emmanuel Fatôme sur les aspects financement, Emmanuel Chauve et Anne-Laure Drouet sur les aspects fiscaux, et Philippe Guibert sur les aspects antitrust) ont conseillé Altarea.