Clifford Chance a conseillé PAI Partners sur le projet d'acquisition du groupe Asmodee par Embracer

PAI Partners et Embracer Group AB ("Embracer") sont entrés en négociations exclusives dans le cadre du projet d'acquisition du groupe Asmodee ("Asmodee") par Embracer auprès des fonds PAI.

Asmodee, dont le siège se situe à Paris, est un éditeur et distributeur global de premier plan de jeux de société, de cartes à collectionner et de jeux numériques avec plus de 39 millions de jeux vendus chaque année dans plus de 50 pays. Le groupe exploite un portefeuille de plus de 970 jeux, parmi lesquels certains titres iconiques tels que Catan, Ticket to Ride (Les Aventuriers du Rail), Pandemic, Dixit et bien d'autres.

Embracer, dont les actions sont cotées à la bourse de Stockholm (Nasdaq First North Growth Market Stockholm), est la société mère de plusieurs entreprises développant et publiant des jeux pour PC, consoles et mobiles dans le monde, au travers notamment de plus de 250 franchises.

Si elle est réalisée, l'opération permettrait de créer le plus grand groupe européen du jeu, Asmodee devenant ainsi le neuvième groupe opérationnel d'Embracer, tout en continuant à opérer de manière indépendante.

Cette opération valoriserait Asmodee à plus de 2,75 milliards d'euros. Dans le cadre de l'opération, les fonds PAI ainsi que d'autres actionnaires minoritaires d'Asmodee recevraient l'équivalent d'environ 350 millions d'euros en actions cotées Embracer.

Le comité économique et social d'Asmodee concerné sera consulté dans le cadre de la transaction, dont la réalisation reste soumise aux autorisations usuelles en matière de contrôle des concentrations.

Clifford Chance a conseillé PAI Partners sur cette opération avec une équipe dirigée par Fabrice Cohen (associé), assisté de Raphaël Durand (avocat senior), Alexis Mesnildrey et Camille Léger (avocats) sur les aspects corporate et M&A, ainsi que de David Tayar (associé) sur les aspects antitrust. Plusieurs autres pratiques, ainsi que des bureaux étrangers de Clifford Chance, étaient également impliqués.

Linklaters (bureau suédois) a conseillé PAI Partners sur les aspects de droit suédois.

Pour ce projet d’acquisition, Baker McKenzie Paris a conseillé le groupe Embracer. L’équipe du cabinet était pilotée par Stéphane Davin, associé et Antoine Caillard, senior counsel avec, en fusions-acquisitions, Guillaume Nataf et Savéria Laforce, partners, Paul Nury, collaborateur senior, Samantha Chavane de Dalmassy et Philippe Frieden, collaborateurs. En droit fiscal, l'équipe était composée de Guillaume Le Camus, associé, Charles Baudoin, counsel et Robin Gaulier, collaborateur senior. En droit de la concurrence, sont également intervenus Samantha Mobley (associée, Londres), Léna Sersiron (associée, Paris) et Joost Haans (partner, Bruxelles).