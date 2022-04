Clifford Chance a conseillé L'Oréal sur sa première émission obligataire

Cette émission obligataire de L'Oréal se compose de trois tranches :

Une première tranche à taux fixe de maturité 4 ans et 3 mois d’un montant de 1 250 millions d’euros, assortie d’un coupon de 0,875 % par an,

Une seconde tranche à taux fixe de maturité 2 ans et d'un montant de 1 000 millions d’euros, assortie d'un coupon de 0,375 % par an, et

Une troisième tranche à taux variable de même maturité et d’un montant de 750 millions d’euros.

La première tranche à 4 ans et 3 mois est dite Sustainability-Linked et est alignée sur le Cadre de Référence des Financements Durables du groupe L’Oréal évalué de manière indépendante par la société de notation Sustainalytics. La rémunération de la tranche Sustainability-Linked est liée à l’atteinte par L’Oréal de trois objectifs de performance en matière de développement durable.

Le montant levé lors de ces émissions obligataires sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise, notamment au remboursement de la dette à court terme contractée lors de l'acquisition par L’Oréal de 4 % de son capital auprès de Nestlé en décembre 2021.

Cette émission inaugurale a reçu une demande totale du marché de 10,7 milliards d’euros, soit plus de 3,5 fois le volume combiné de l'offre.

Les obligations sont notées AA (Stable) par S&P et Aa1 (Stable) par Moody's et sont admises à la négociation sur Euronext Paris depuis le 29 mars 2022.

Le syndicat bancaire était composé de BNP Paribas et J.P. Morgan, agissant en qualité de Coordinateurs Globaux. Ils sont aussi Teneurs de Livres aux côtés de Citi, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, Natixis et Société Générale. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et J.P. Morgan agissent en tant que conseillers en structuration RSE.

Clifford Chance a conseillé L'Oréal sur cette transaction avec une équipe composée de Cédric Burford, associé, Auriane Bijon, counsel, Jessica Hadid, Batoul Laanani et Santiago Ramirez, collaborateurs.

Allen & Overy a conseillé le syndicat bancaire sur cette transaction avec une équipe composée d'Hervé Ekué (associé), Quentin Herry (collaborateur senior) et Emilie Ferré (collaboratrice) sur les aspects de marchés de capitaux. Mathieu Vignon (associé) et Virginie Chatté (collaboratrice senior) sont intervenus sur les aspects fiscaux.