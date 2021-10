Clifford Chance a conseillé les banques dans le cadre de la restructuration financière de Bridge

Le groupe indépendant de maisons de retraites médicalisées a réalisé une augmentation de capital en faisant entrer Montefiore Investment, aux côtés de son partenaire historique 123 Investment Managers qui réinvestit, tout en sécurisant un crédit syndiqué composé de banques et d'investisseurs institutionnels.

Bridge, qui compte 26 EHPAD exploités en Ile-de-France, région Grand Est et Normandie, ambitionne d'accélérer son développement en France et vise une entrée dans le Top 10 des opérateurs dans le pays d'ici 3 à 4 ans. L'entreprise a levé un montant total de 90 M€ de fonds propres ayant vocation à être déployés pour des acquisitions stratégiques.

Jusqu'à présent financée via des financements bilatéraux, la société en profite pour se doter d'un crédit syndiqué arrangé par CACIB et Société Générale et réunissant 14 prêteurs, banques historiques, nouveaux partenaires et prêteurs institutionnels de premier rang. La dette se compose d'une part amortissable, de deux tranches in fine et d'une ligne RCF totalisant plus de 90 M€ de crédits confirmés avec une maturité de 5 à 7 ans.

Clifford Chance a conseillé le Groupe Crédit Agricole en tant qu'arrangeur mandaté Coordinateur et agent de la facilité (CACIB et 4 Caisses Régionales) et un syndicat de prêteurs, dans le cadre de la mise en place du financement de cette opération. L'équipe était composée de Pierre-Benoit Pabot du Châtelard, associé, Maroussia Cuny, counsel, et de Guilhem Dardoize, collaborateur.