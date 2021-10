Clifford Chance a conseillé Hitachi pour l'acquisition de l'activité transports terrestres de Thales

L'acquisition devrait être finalisée en fin d'année 2022 / début d'année 2023, sous réserve des conditions usuelles, notamment des autorisations réglementaires.

Clifford Chance a conseillé Hitachi sur cette opération avec une équipe dirigée à Paris par Laurent Schoenstein, associé, et composée de Marianne Pezant, associée, Xavier Petet, counsel, et Valentin Morichon, avocat, sur les aspects transactionnels M&A ; David Tayar, associé, et Amélie Lavenir, avocate, sur les aspects antitrust ; Dessislava Savova, associée, Alexander Kennedy, counsel, et Jérémy Guilbault, avocat, sur les contrats commerciaux, Pierre Goyat, counsel, sur la fiscalité, David Gérard, counsel, sur les aspects immobiliers ; ainsi qu'Emily Xueref-Poviac, counsel, sur les aspects contrôle des investissements étrangers. Claudia Milbradt (Düsseldorf), Anselm Raddatz (Düsseldorf), Stefan Simon (Francfort), Michael Pearson (Londres), Benjamin Sibbett (New York), Kelly Gregory (Shanghai) et Emma Davies (Hong Kong) et leurs équipes étaient aussi impliqués.

Hitachi était également conseillé par McCarthy Tétrault sur les aspects canadiens.

Thales était conseillé par BDGS Associés sur les aspects corporate, August Debouzy sur les aspects PI, ainsi que Baker McKenzie sur les aspects fiscaux.