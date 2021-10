Clifford Chance a conseillé Argobio sur son lancement pour le développement de biotech

Argobio a pour ambition de créer et lancer au moins cinq entreprises biotechnologiques ambitieuses au cours des cinq prochaines années, en s'appuyant sur des projets early-stage innovants initiés par des institutions de recherche académiques européennes de premier plan. Argobio se concentrera sur des domaines thérapeutiques sélectionnés, tels que les maladies rares, les troubles neurologiques, l'oncologie et l'immunologie et cherchera à développer des plateformes technologiques prometteuses portant sur des produits thérapeutiques. Ses investisseurs auront l'opportunité d'investir dans les sociétés biotechnologiques créées par Argobio.

Argobio identifiera, sélectionnera et incubera ces projets jusqu'à la phase de création d'entreprises, en mettant à profit l'expertise dans la découverte et le développement de produits thérapeutiques innovants de son équipe d'entrepreneurs biotech hautement expérimentés. Celle-ci sera dirigée par Yves Ribeill, Neill Mackenzie et Rémi Soula. Thierry Laugel, Managing Partner chez Kurma Partners, sera nommé Président d'Argobio. Laurent Arthaud, Directeur du pôle investissement Biotech et Ecotech de Bpifrance, sera nommé président du comité de surveillance.

Clifford Chance a conseillé Argobio avec une équipe dirigée par Xavier Petet, counsel, et composée de Valentin Morichon et Marie-Charlotte Alvard, avocats. Xavier Comaills, associé, Marie Préat, counsel, et Laura Daudin-Antoine, avocate, sont intervenus sur les aspects réglementaires liés aux fonds.

L'Institut Pasteur était conseillé par Jones Day avec Renaud Bonnet, associé, et Constance Hamelin, avocate. Angelini Pharma était conseillé par Simmons & Simmons avec Jérôme Patenotte, associé, et Savina Jouan, avocate. Bpifrance était conseillé par Degroux Brugère avec Jérémie Swiecznik, associé.