Clichy : Le CAPS Festival veut rapprocher l'art et la banlieue

L'association Co42, en partenariat avec rentingART et la Ville de Clichy, organise un festival artistique à Clichy, le CAPS festival, ayant pour objectif de faire découvrir la culture urbaine et l'art contemporain au grand public. De nombreux street-artists de grande renommée seront présents ce week-end à Clichy. Parmi eux, SunSet, CharlElie Couture, Poter, Jodi Bona ou encore Poter. Ils réaliseront des fresques durant le week-end sur les murs qui entourent un terrain de foot situé rue du 19 mars 1962,

Le festival prendra également place dans les rues de Clichy et un parcours artistique de 15min en réalité augmentée permettra de relier le Pavillon Vendôme, où l'artiste Sunset présente une exposition rétrospective, au terrain de jeu, lieu du festival avec la présence de dj- sets et d'ateliers d'initiation au street-art.

Ce week-end marquera le lancement d'un été placé sous le signe du street art à Clichy. En effet, l'association Co42 organisera d'autres événements et animations de ce type cet été.

“L'objectif c'est vraiment d'amener l'art urbain dans un lieu de ville qui n'est pas le plus sexy et ainsi participer à la transformation et au dynamisme de Clichy autour de la culture.” déclare Jade Tarrusson, directrice de RentingArt. Le festival se veut collaboratif, tous les Clichois sont amenés à venir participer ce week-end.

Sunset, un des artistes présents au festival et qui présente également ses œuvres au pavillon Vendôme jusqu'au 14 août souhaite créer des liens entre l'art et la banlieue : “ Il existe déjà des liens entre l'art et la banlieue. Je pense qu'il faut en créer plus, casser un peu les barrières et ne pas cloisonner les choses. L'art est partout. Les fresques redonnent du dynamisme et de l'esthétisme à la ville.”

Un projet de fresque

A la fin du week-end, les artistes auront réalisé une grande fresque tout autour du terrain de sport où se tiendra le festival. Les artistes invités réaliseront chacun une œuvre qui leur est propre. Cette semaine, quelques artistes étaient déjà au travail. Parmi eux CharlElie Couture, artiste pluridisciplinaire, connu par le grand public pour ses chansons mais qui s'essaye également à la peinture et au street-art.

En plus de cette fresque, un mur sera laissé à la disposition des habitants du quartier. Ces derniers pourront s'y exprimer librement durant et à la suite du festival. “ C'est toujours dans cette optique de faire participer les clichois. Pour les besoins de la fresque, nous avons dû effacer certains graffitis qui étaient déjà présents autour du terrain; Il est normal que nous laissions un espace pour que les habitants puissent graffer librement. L'objectif est qu'ils s'approprient cet endroit.” explique Jade Tarrusson.

Infos pratiques : Le CAPS Festival aura lieu le samedi 3 et le dimanche 4 juillet de 11h à 21h sur le terrain de sport de la rue du 19 mars 1962 à Clichy.