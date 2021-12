Clichy : Apsys et le groupe Ducasse offrent une deuxième vie à la Maison du Peuple

Chef d’œuvre de l’architecture, classé aux Monuments Historiques, la Maison du Peuple, conçue par les architectes Marcel Lods et Eugène Beaudouin, l’ingénieur Vladimir Bodiansky et l’entrepreneur Jean Prouvé, se distingue par ses dispositifs modernistes : planchers amovibles, cloisons coulissantes, toiture mobile. C’est à ce patrimoine exceptionnel que s’attache à redonner vie le projet de réhabilitation mené par les architectes Perrot & Richard et les designers de l’agence Jouin Manku, soutenu par le Ministère de la Culture.

Résolument ouverte sur son quartier, au cœur de la ville de Clichy et vitrine de la créativité des Hauts-de-Seine, la Maison du Peupleaccueillera sur 4 200 m2 les Manufactures de chocolat, de glaces et de biscuits Alain Ducasse, un réfectoire, ouvert au public, une résidence de cuisine, un laboratoire international des pratiques culinaires traditionnelles et de demain ainsi que le siège du groupe Ducasse.

La livraison du projet est prévue au second semestre 2023. Apsys et Ducasse Paris se sont associés dans la structure qui porte le projet, Ducasse Paris prenant à bail l’ensemble du bâtiment.