Clevy renforce ses équipes

Clevy, start-up qui permet aux grandes entreprises de créer, sans formation préalable, des chatbots d'information interne, a annoncé la nomination de Damien Leprovost, au poste de Lead Data Scientist. La start-up poursuit ainsi sa stratégie d'investissement massif dans l'intelligence artificielle (IA) et les traitements automatiques du langage naturel pour offrir à ses clients des assistants conversationnels toujours plus performants.

Après avoir obtenu un doctorat et neuf années de recherche en Data Mining et Knowledge Engineering au sein d'organismes publics (CNRS, Inria, Inserm) et privés, Damien Leprovost s'est spécialisé dans l'enrichissement de connaissances à partir de données pas ou peu structurées. Il a su développer des modèles pour explorer des données hétérogènes dans divers domaines, tels que la nutrition, la pharmacovigilance ou les comportements sur les réseaux sociaux.

En 2009, Damien Leprovost fait notamment ses armes au CNRS par une approche sémantique des communautés via l'outil WebTribe qu'il a développé. Cet outil permet notamment d'identifier et d'analyser les évolutions communautaires via un apprentissage des usages sur le Web. En 2016 et pour une durée de deux ans, il a contribué au projet Européen C3-Cloud visant à créer des parcours de soins dynamiques et personnalisés pour des patients atteints de pathologies multiples. Ses contributions permettront d'exploiter des données patients auparavant incompatibles, issues de l'ensemble de l'Union européenne.

Au sein de Clevy, Damien Leprovost travaille avec les équipes commerciales et marketing auxquelles il va rapporter des schémas de comportement et des données, dans le but d'améliorer les algorithmes de compréhension du langage de la solution. En tant que Lead Data Scientist, il sera notamment chargé du développement des algorithmes correspondant.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je saisis ce challenge et cette opportunité exceptionnelle de contribuer à une technologie au potentiel illimité dans un secteur en pleine ébullition, avec un projet fondamentalement novateur. Clevy va transformer le marché du conversationnel et je suis fier de participer à ce projet ambitieux ! » conclut Damien Leprovost.