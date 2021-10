Clément Dos Santos lauréat des Rabelais jeunes talents

La 5eédition des Rabelais des jeunes talents s’est tenue tout récemment au Grand Rex. Devant un parterre d’invités, chefs d’entreprise, partenaires du secteur, acteurs des filières professionnelles, le jeune Senaquo-Dionysien, Clément Dos Santos a été récompensé pour son audace, sa créativité, sa passion d’entreprendre et sa fantaisie.

Originaire de Villemomble, ce glacier de 24 ans officie dans les cuisines du restaurant de la Banque de France. Après des CAP de boulanger, chocolatier et pâtissier, il obtient son CAP et son BTM glacier. Est-il plutôt salé ou sucré ? Sucré-salé, confie-t-il et avoue même que les bons plats du terroir français sont son type de cuisine préféré. Encouragé par cette récompense, le jeune talent regorge d’ambition et souhaite, dans quelques années, être à la tête de sa boutique.