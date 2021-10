Cleary Gottlieb conseille Veolia pour l'acquisition de Suez

Le 5 octobre dernier, Veolia a acquis auprès d'Engie 29,9 % du capital de Suez pour 3,4 milliards d'euros et a confirmé son intention d'acquérir le contrôle de Suez par une offre publique d'achat volontaire sur le reste du capital de Suez.

Veolia a déjà identifié les sujets de concurrence ciblés qu'impliquerait un tel rapprochement et a anticipé des remèdes. Veolia a notamment identifié Meridiam, entreprise française et leader mondial de l'investissement et de la gestion d'infrastructures au service de la collectivité, comme acquéreur capable de préserver la concurrence et l'emploi pour les activités de Suez Eau France. Meridiam s'est formellement engagé à cette acquisition.

