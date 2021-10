Claude Pascal, réélu à la tête de la Chambre des diagnostiqueurs

Diagnostiqueur indépendant de longue date, architecte de profession et expert en valeur vénale, ce professionnel de terrain implanté dans les Hautes-Alpes a l'atout de considérer l'immeuble dans sa globalité. Le renforcement de l'animation du réseau pour accompagner les professionnels dans leur activité au quotidien comme la relation de confiance établie avec les Pouvoirs Publics sont les résultats les plus évidents de son premier mandat.

Sous son premier mandat, la Chambre a notamment participé à l'élaboration du plan de fiabilisation du DPE, à la réforme des modalités des différents repérages d'amiante, ainsi qu'à l'évolution de la réglementation encadrant la profession. Grâce à un bilan reconnu sur le terrain, il a su rassembler toujours plus de diagnostiqueurs au sein de la Chambre, malgré un contexte économique particulièrement difficile pour la profession. Fort de cette reconnaissance, il souhaite poursuivre son action sur plusieurs axes : favoriser le dialogue direct avec les consommateurs, améliorer les synergies avec les autres métiers du bâtiment et de l'immobilier, accompagner les diagnostiqueurs dans le suivi et l'évolution de leurs compétences et convaincre les Pouvoirs Publics de la nécessité d'une simplification de la réglementation.