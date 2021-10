Claude Guéant et Jeannette Bougrab deviennent avocats

Claude Guéant monte avec son fils un cabinet qui devrait être opérationnel début 2013 et se consacrera à une activité de "conseil stratégique". Jeannette Bougrab, recrutée par le cabinet américain Mayer Brown, devra "développer notamment l'activité au Moyen-Orient et dans les pays arabes" et travailler dans le domaine de la "lutte contre la corruption". Maître de requêtes au Conseil d'Etat, Jeannette Bougrab a été juriste au Conseil constitutionnel et à la tête de la Halde (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité). L'accès de M. Guéant à la profession ne s'inscrit pas dans le nouveau dispositif "passerelle" très décrié, qui permet aux anciens ministres et parlementaires de devenir avocats sans formation spécifique ni examen, mais relève d'un accès dérogatoire à la profession d'avocat, ouvert de longue date aux hauts fonctionnaires ayant exercé des activités juridiques pendant au moins 8 ans et titulaires d'une maîtrise en droit.